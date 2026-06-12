Aydın'dan İzmir'e Havaş seferleri gün boyu yaklaşık iki saat arayla düzenleniyor. İlk servis gece 03.00 sularında otogardan hareket ediyor, son sefer ise gece 23.00 civarında kalkıyor. Yani sabahın köründe uçağı olan da gece yarısı yola çıkacak olan da kendine uygun bir sefer bulabiliyor. Yine de saatler dönemsel olarak güncellendiği için yola çıkmadan teyit etmekte fayda var.

Aydın'dan İzmir'e Havaş saatleri nasıl işliyor?

Servisler Aydın Otogar'daki Havaş peronundan kalkıyor. Güzergah İzmir-Aydın Otoyolu (O-31) üzerinden ilerliyor; araç Oğlananası mevkiinden geçip İzmir Bulvarı'na bağlanıyor ve havalimanında yolculuk son buluyor. Trafik normal seyrindeyse yol yaklaşık 90 dakika sürüyor. Otoyol kullanıldığı için gecikme riski şehir içi hatlara göre epey düşük.

Dönüş tarafında da düzen benzer. Havalimanından Aydın'a kalkan servisler iç hatlar gelen yolcu çıkışının önünden hareket ediyor, ardından dış hatlar durağına uğrayıp yola koyuluyor. Dönüş seferleri de gidişle aynı mantıkla, iki saatlik aralıklarla gün boyu devam ediyor.

Aydın'dan İzmir'e Havaş ücreti ne kadar?

Bilet fiyatı 2026 itibarıyla tek yön 470 ila 520 TL bandında seyrediyor. Havaş zaman zaman tarife güncellemesi yaptığı için kesin rakamı binmeden önce kontrol etmek gerekiyor. Ödemeyi araçta yapmak mümkün olduğu gibi, Havaş'ın resmi sitesi üzerinden de bilet alınabiliyor.

Şunu da eklemek lazım; Kuşadası hattının saatleri de Aydın'la büyük ölçüde paralel ilerliyor. O bölgeden binecekler için de benzer bir düzen geçerli.

Aydın'dan İzmir'e Havaş saatleri nereden teyit edilir?

En sağlıklı yöntem Havaş'ın resmi web sitesine bakmak ya da 0850 222 0 487 numaralı çağrı merkezini aramak. Çünkü uçak rötarları ve sezon değişiklikleri saatleri kaydırabiliyor. Özellikle gece seferine binecek yolcuların, otogara gitmeden önce mutlaka güncel tarifeyi kontrol etmesi öneriliyor.