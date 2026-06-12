İzmir'e giderken geçilen şehirler, en çok kullanılan otoyol rotasında bellidir. İstanbul'dan çıkan araç önce Kocaeli sınırına giriyor, Osmangazi Köprüsü'yle körfezi aşıp Yalova topraklarına ayak basıyor. Oradan sırasıyla Bursa, Balıkesir ve Manisa geçiliyor, en sonunda da İzmir'e ulaşılıyor. Yani klasik rotada beş il var; Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Manisa.

İzmir'e giderken hangi şehirlerden geçilir otoyol rotasında?

İstanbul-İzmir Otoyolu açıldığından beri en hızlı seçenek bu. Gebze'den başlayan otoyol, Osmangazi Köprüsü sayesinde İzmit Körfezi'ni dakikalar içinde geçiyor. Eskiden körfezin etrafını dolaşmak saatler alırken artık bu dert yok. Yol Bursa ovasından Balıkesir'e iniyor, Susurluk ve Savaştepe hattından Manisa'ya bağlanıyor. Manisa'dan sonra Sabuncubeli Tüneli'yle İzmir'e giriliyor. Mola vermeden gidenler bu rotayı 4,5 ile 5 saat arasında tamamlayabiliyor.

Otoyol ücretli tabii. Köprü ve otoyol geçişleri bütçede hesaba katılmalı. Ama zamandan kazanç düşünülünce çoğu sürücü bu bedeli ödemeye razı oluyor.

İzmir'e giderken alternatif güzergahta hangi iller var?

Trakya üzerinden gitmek isteyenler için ikinci bir yol daha mevcut. Bu rotada İstanbul'dan Tekirdağ'a geçiliyor, ardından 1915 Çanakkale Köprüsü'yle boğaz aşılıp Çanakkale'ye varılıyor. Oradan Ezine, Ayvacık derken Edremit Körfezi'ne iniliyor; Balıkesir'in Ayvalık ilçesi geçilip İzmir'e ulaşılıyor. Yani bu seçenekte Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir illeri var.

Mesafe biraz daha uzun, süre de öyle. Ama Assos, Ayvalık ve Dikili gibi duraklarıyla yolculuğu geziye çeviren bir rota bu. Acelesi olmayanlar, hele yaz aylarında, çoğunlukla bu yolu seçiyor.

Nerelerde mola verilir?

Otoyol rotasında dinlenme tesisleri sık aralıklarla diziliyor. Sürücülerin en çok tercih ettiği mola noktaları Bursa ve Balıkesir çevresinde. Çanakkale rotasında ise Edremit ve Ayvalık, hem yemek hem nefes almak için ideal duraklar. Uzun yolda iki saatte bir mola vermek, hem güvenlik hem konfor açısından akıllıca olur.