İzmir'e en yakın havalimanı, hiç şüphesiz şehrin kendi kapısı olan Adnan Menderes Havalimanı. Gaziemir ilçesinde yer alan havalimanı, kent merkezine yaklaşık 18 kilometre mesafede. İZBAN sayesinde Alsancak'tan banliyö treniyle bile ulaşmak mümkün; bu da onu Türkiye'nin merkeze en kolay erişilen havalimanlarından biri yapıyor.

İzmir'e en yakın havalimanları arasında hangi alternatifler var?

Adnan Menderes dışında ilk akla gelen seçenek, Balıkesir'deki Koca Seyit Havalimanı. Edremit'te bulunan bu havalimanı İzmir'e yaklaşık 180 kilometre uzaklıkta. Kuzey Ege'de, mesela Ayvalık ya da Dikili tarafında tatil yapacaklar için aslında Adnan Menderes'ten bile mantıklı olabiliyor.

İkinci alternatif Bodrum yönünde. Milas-Bodrum Havalimanı, İzmir merkeze 230 kilometre civarında. Güneye, Kuşadası ve Didim hattına inecek yolcular için ara bir seçenek sayılır. Bir de Uşak Havalimanı var; şehre yaklaşık 210 kilometre, ama sefer sayısı sınırlı olduğu için çok tercih edilmiyor.

İzmir'e en yakın havalimanlarına ulaşım nasıl sağlanır?

Adnan Menderes'e ulaşım son derece pratik. İZBAN, Havaş servisleri, belediye otobüsleri ve taksiyle her saat gidiş geliş mümkün. Koca Seyit için durum biraz farklı; Edremit ve Ayvalık'tan servisler kalkıyor, İzmir'den gideceklerin ise otobüs ya da özel araç kullanması gerekiyor. Milas-Bodrum'a da benzer şekilde otogar bağlantılı servislerle ulaşılıyor.

Şunu da söylemek lazım; çevre havalimanları bazen bilet fiyatında ciddi avantaj sunuyor. Özellikle yaz sezonunda Koca Seyit'e inen charter seferleri, Adnan Menderes'e göre daha uygun çıkabiliyor.

İzmir'e en yakın havalimanı tatilciler için hangisi?

Cevap tamamen rotaya bağlı. Çeşme, Alaçatı ve Urla için tartışmasız Adnan Menderes. Ayvalık, Foça ve Bergama tarafına gidecekler Koca Seyit'i de hesaba katmalı. Kuşadası ve Söke yönüne inenler içinse yine Adnan Menderes en pratik kapı, çünkü mesafe bir saatin altında kalıyor.