Son Mühür/ Emine Kulak- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve MOİ Ortak Girişim Grubu’nun kurduğu Turka arasında yeni bir sözleşme imzalandı. Anlaşma Türkiye genelindeki araç muayene hizmetlerinin 2027- 2047 yıllarındaki işletme hakkını kapsadı. Turka’nın, bu hizmetleri 15 Ağustos 2027 tarihinden itibaren üstleneceği belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, istasyonların kurulumlarına başlandığını ve 352 noktada hizmet vereceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, kredi kartlarından alınan komisyonların, araç sahiplerine ya da şirket sahiplerine değil doğrudan yüklenici tarafından üstlenileceğini duyurdu.

“Fiyat istikrarı önemli”

Yapılan yeni düzenlemeyi değerlendiren İzmir Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, “Bu tür istasyonların yenilenmesi, artması esnafın ve sürücülerin lehine. Fiyat istikrarı önemli” dedi.

“Olumlu gelişme”

Kredi komisyonlarının yüklenici tarafından alınacak kararı hakkında ise Özkan, “Kredi kartları ile ilgili bize gelen bilgi komisyonun müşteriden alındığı yönündeydi. Bununla ilgili iyileştirmeler yapılması ve iyileştirme yapılmasını istiyorduk. Bu düzenleme ile araç muayene ödemelerinde vatandaşlardan komisyon alınmayacak. Bu olumu bir gelişme. O konuda bir sıkıntı vardı. Yeni dönemde bu sıkıntının tespit edilip gideriliyor olması olumlu” dedi.