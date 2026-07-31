Son Mühür- Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki idari odanın boşaltılmasıyla patlak veren kriz, İzmir siyasetini adeta ateş çemberine çevirdi. Tutanaksız tahliye iddiasıyla yönetimin yargıya koşması, taraftarın tesislere akın etmesi birçok siyasi ismin tepkisinin ardından bir tepki de AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse'den geldi.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, Karşıyaka Belediyesi’nin yeşil-kırmızılı kulübe yönelik tutumunu eleştirerek duruma tepki gösterdi.

"Destek değil sistematik köstek olma hali!"

Belediyenin son adımlarını "kabul edilemez" olarak nitelendiren Köse, Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal’ı hedef aldı. Kulübün en zor döneminde yanında olunması gerektiğini savunan AK Parti İlçe Başkanı, yaşananların iyi niyetle bağdaşmadığını ileri sürdü.

Köse, Ünsal’a yönelik tepkisini şu soru yağmuruyla dile getirdi:

"'Dededen Karşıyakalıyım' diyen Sayın Behice Ünsal’a soruyoruz: Mavişehir’deki kulüp binasına el koymak mı Karşıyakalılık? KSK Fanzone’u kapatmak mı Karşıyakalılık? Kulübün en zor döneminde fahiş kira dayatmak mı Karşıyakalılık? Spor salonundaki alanlara el koymak, sponsorluk gelirlerine göz dikmek mi Karşıyakalılık?"

"Bu KSK düşmanlığı değil de nedir?"

Karşıyaka Spor Kulübü’nün kentin gözbebeği olduğuna dikkat çeken Selahattin Köse, hamlelerin bir yönetim hatasından ziyade "bilinçli bir tercih" olduğunu iddia etti. Kulübün ayağına pranga vurulduğunu savunan Köse, belediye yönetimine kapıyı gösterdi.

Açıklamanın tonunu yükselten Köse, karardan derhal dönülmesi gerektiğinin altını çizdi:

"Soruyoruz: Kulüp bu kadar zor durumdayken, belediye neden yük olmakta ısrar etmektedir? Bu yaklaşımın adı nedir? Bu KSK düşmanlığı değil de nedir? Karşıyaka sahipsiz değildir! Buradan açık ve net çağrımızdır: Bu yanlışlardan derhal dönülmeli, önüne konulan tüm engeller kaldırılmalıdır."

Kriz nasıl bu noktaya geldi?

Süreç, Karşıyaka Belediyesi ekiplerinin spor salonunda efsane başantrenör Ufuk Sarıca ile özdeşleşen odayı tutanaksız ve tebligatsız boşalttığı iddiasıyla başladı. Yeşil-kırmızılı kulüp yönetimi yaşananları yargıya taşıyacağını ilan ederken, taraftarlar tesis çevresinde toplanarak protesto eylemlerine girişti.

Karşıyaka Belediyesi ise suçlamaları reddetmişti. Alanın çocuklara yönelik sporcu gelişim ve psikolojik destek merkezine dönüştürüleceğini savunan belediye yetkilileri, kararın 1 ay önce şifahen bildirildiğini aktararak tepkileri "bir bardak suda fırtına koparmak" şeklinde nitelendirdi. Karşılıklı sert açıklamalar ve siyasi partilerin de devreye girmesiyle Karşıyaka'daki tesis krizinin nasıl sonlanacağı merak konusu.

