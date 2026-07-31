Son Mühür- İzmir’in 114 yıllık simgesi Karşıyaka Spor Kulübü ile Karşıyaka Belediyesi arasında patlak veren oda tahliyesi krizi, idari bir tartışma olmaktan çıkıp kentin ana siyaset gündemine oturdu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki yönetim odasının boşaltılmasıyla başlayan, taraftarların protestosu ve belediyenin "algı operasyonu yapılıyor" açıklamasıyla tırmanan gerilime İYİ Parti de müdahil oldu. İYİ Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı, belediye yönetimine yönelik sert sorular içeren yazılı bir açıklama yayımladı.

"Karşıyaka Spor Kulübü sahipsiz değildir"

İYİ Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Yetkin Hafızoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, kulübün odasının tahliye edilmesi "ortak vicdanı derinden yaralayan bir hamle" olarak nitelendirildi. Kulübün sadece bir spor organizasyonu değil, ilçenin tarihi ve ortak hafızası olduğuna dikkat çekilen açıklamada, belediyenin diyalog yerine gerilimi tercih etmesi sert bir dille eleştirildi.

Açıklamada, kamuoyu adına belediye yönetimine şu sorular yöneltildi:

Kulübün idari faaliyetlerini aksatabilecek bu uygulamaların Karşıyaka’ya sağlayacağı somut yarar nedir?

İlçenin en önemli ortak değerlerinden biri olan kulüple uzlaşma zemini oluşturmak neden tercih edilmemektedir?

Sorunların diyalogla çözülmesi mümkünken, gerilimi artıran yöntemlerde ısrar edilmesinin nedeni nedir?

"Kamu yönetiminde esas olan çatışma değil birleştirmektir"

Mavişehir’deki kulüp binasının tahliyesinin ardından spor salonundaki idari alanın da boşaltılmasıyla krizin yeni bir boyuta taşındığı vurgulandı. Belediyenin temel görevinin ilçenin köklü kurumlarıyla karşı karşıya gelmek olmadığını ifade eden İYİ Parti İlçe Başkanlığı; ortak akıl, iş birliği ve karşılıklı saygı çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Kriz, Karşıyaka Belediyesi ekiplerinin spor salonunda efsane başantrenör Ufuk Sarıca ile özdeşleşen idari odayı tutanaksız ve tebligatsız boşalttığı iddiasıyla başladı. Yeşil-kırmızılı yönetim durumu yargıya taşıyacağını duyururken, taraftarlar tesis önünde toplanarak protesto eylemleri başlattı.

Karşıyaka Belediyesi ise iddiaları yalanlayarak, alanın çocuklara yönelik sporcu gelişim ve psikolojik destek merkezine dönüştürüleceğini, kararın 1 ay önce şifahen bildirildiğini savunmuş ve tepkileri "bir bardak suda fırtına koparmak" olarak tanımlamıştı. Siyasi partilerin de dahil olmasıyla birlikte Karşıyaka'daki oda krizinin nasıl çözüleceği merak konusu haline geldi.