İzmir'in en çok köyü olan ilçesi unvanını elinde tutan tarihi Bergama, geçmişten bugüne taşıdığı kırsal mirasla adından söz ettiriyor. Büyükşehir yasasıyla birlikte idari olarak tüm köyler mahalleye dönüşmüş olsa da, bu bölgedeki yerleşim alanları eski düzenlerini korumayı sürdürüyor. Tarihi boyunca tarım ve hayvancılıkla geçinen geniş düzlükler, bugün de şehrin en yaygın ve dinamik kırsal yerleşim ağını oluşturuyor.

Büyükşehir yasasıyla değişen mahalle statüsü

Türkiye'de 2014 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı kanun, büyükşehir sınırları içerisindeki köy tüzel kişiliklerini tamamen sonlandırdı. Bu yasal düzenleme kapsamında İzmir'deki tüm eski köyler resmi olarak mahalle statüsü kazandı ve ilçe belediyelerinin hizmet alanına girdi. Bergama bünyesinde bulunan 114 köy ve 5 belde, bu köklü dönüşümle birlikte tek bir gecede mahalle kimliğine büründü.

İdari değişiklikler resmiyette yeni bir düzen getirse de yerel halkın günlük yaşam alışkanlıklarını ve üretim şekillerini değiştirmedi. Tarımsal üretim ve köklü köy kültürü, bölgedeki kırsal mahallelerde eski canlılığıyla devam ediyor. Yerel yönetim ekipleri, çok geniş bir alana yayılan bu eski köy yerleşimlerine kesintisiz belediye hizmeti ulaştırmak için yoğun mesai harcıyor.

Bergama coğrafyasının getirdiği idari büyüklük

Bergama, kapladığı yüz ölçümü bakımından İzmir'in en geniş topraklarına yayılan yerleşim yeri konumunda bulunuyor. Bu devasa coğrafi sınırlar, tarih boyunca çok sayıda dağınık ve toplu yerleşim alanının kurulmasını beraberinde getirdi. İlçenin toplam mahalle sayısı merkezdekilerle birlikte 137'ye ulaşarak şehrin kuzeyinde kırılması güç bir idari rekoru elinde tutuyor.

Kırsal mahallelerin sayıca fazlalığı, ilçeyi kültürel zenginliğin yanında ekonomik açıdan da çok yönlü bir yapıya ulaştırıyor. Halıcılık, Kozak Yaylası'ndaki fıstık çamı üretimi ve hayvancılık gibi geleneksel faaliyetler bu eski köylerde hala en önemli geçim kaynağı sayılıyor. İzmir'in kuzeyindeki bu tarihi merkez, geniş yerleşim ağıyla Ege kırsal yaşamının kalbi olmayı başarıyla sürdürüyor.