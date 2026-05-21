Burhanettin Basatemür, lig sona erdikten sonra Karşıyaka’nda belirsizlik yaşandığını ve yönetimden kendisiyle iletişime geçen olmadığını söyledi. Deneyimli teknik adam, 2’nci Lig’den birçok kulüpten teklif aldığını ve hatta bir kulübe söz verdiğini belirtirken, taraftarın takımda kalması yönündeki yoğun isteğinin kararını değiştirdiğini ifade etti.

Takımda kalmaya olumlu baktığını belirten Basatemür ilk sezonlarında kadronun temelini oluşturduklarını ve birkaç takviyeyle hedefe ulaşabileceklerine inandığını dile getirdi ve, "İlk yılımızda kadronun temellerini atmıştık. Elimizde doğru bir iskelet var. 4-5 nokta transferle yarım kalan işimizi tamamlayabiliriz. Camia içinden arayanlar oldu ama kongre öncesi dönemde yönetimin devam edip etmeyeceği veya gelecek yönetimin benimle çalışmak isteyip istemeyeceğini bilmediğimden kararsız kaldım. Sağolsunlar taraftarlarımızın yoğun destek ve isteği fikrimi büyük oranda değiştirdi. Bekleme sürecindeyim. Yönetimden veya yeni seçilecek yönetimden kalmam yönünde istek gelirse göreve devam etmeye sıcağım" şeklinde konuştu.