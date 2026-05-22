Son Mühür- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin kurultay iptali kararıyla hukuken yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde ipleri eline alır almaz ilk hamleyi yaptı.

Kılıçdaroğlu, partinin yönetimini tedbiren devralmasının ardından vakit kaybetmeden partinin üç kritik avukatını gönderdiği azilnameyle görevden aldı.

İlk hamle hukuk kadrosuna geldi

Mahkemenin, Özgür Özel’in seçildiği 38. Olağan Kurultay’ı baştan itibaren hukuken geçersiz sayması, partideki tüm yetki dengelerini bir anda altüst etti. Kararın ardından eski yönetimin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme süreci kesinleşene kadar tedbiren göreve iade edilmesi kararlaştırılmıştı. Kılıçdaroğlu, koltuğa döner dönmez yargı sürecini yürüten ve mevcut yönetimle çalışan hukuk kadrosunu hedef seçti.

Gönderilen resmi azilnameyle birlikte CHP’nin üç avukatının partiyi temsil yetkisine anında son verildi. Kılıçdaroğlu, yeni hukuki mücadeleyi kendi belirleyeceği isimlerle yürütmek istiyor.

Genel merkezde bürokrasi savaşı başladı

Bu ani azil hamlesi, sadece bir avukat değişimi olarak okunmuyor. Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel döneminde göreve gelen veya mevcut yönetimle yakın çalışan kadrolara yönelik geniş çaplı bir bürokratik tasfiyenin işaret fişeğini yaktığı işareti olarak okundu. Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası Yargıtay’a temyiz başvurusunun yapıldığı şu günlerde, genel merkezdeki imza yetkileri ve hukuki temsil hakkı tamamen yön değiştirmiş durumda.

Parti koridorları hareketli. Her an yeni görevden alma ve iade kararlarının kapıda olduğu konuşuluyor.

Görevden alınan isimler kimler?

Karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geri gelmesiyle yaptığı ilk hamle sonucu görevinden alınan 3 avukatın Mehmet Can Keysan, Çağlar Çağlayan ve Hazar Kardaş'ın olduğu bilgisi edinildi.

