İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Çapak Mahallesi’nde gün ağarmadan hummalı bir çalışma başlıyor. Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan meşhur Bardacık incirinde beklenen hasat dönemi açıldı.

Üretici sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya iniyor. Sıcaklar bastırmadan toplanan ürünler, aynı gün tezgahlardaki yerini alıyor.

Tarlada 150, pazarda 350 lira

İnce kabuğu ve yüksek şeker oranıyla bilinen Bardacık inciri, tarlada kilogramı 150 ile 200 lira arasında alıcı buluyor. Ancak tezgahtaki tablo farklı. Pazara ulaşan ürünün kilogram fiyatı kalitesine göre 350 liraya kadar çıkıyor.

Çapak Mahallesi Muhtarı Hüseyin Hascanlı, bölgedeki 350 dönümlük alandan günlük yaklaşık 20 ton ürün alındığını belirtti. İncirin bir kısmı taze olarak iç piyasaya sunulurken, dondurulan ürünler Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Sahil beldeleri ve büyükşehir halleri de sevkiyat rotasında.

"Kış yağmurları ağacı da bizi de sevindirdi"

Bu yılki rekolte üreticinin yüzünü güldürdü. Yağışların bereketi rekolteye doğrudan yansıdı.

Çapaklı üretici Mehmet Cin, dedesinden kalma 100 yıllık ağaçlardan hasat yapıyor. Verimden oldukça memnun. Kışın yağan yağmurlar sayesinde ağaçların suya kolay ulaştığını anlatan Cin, "Ağaç suyu derinden aramak zorunda kalmadı. Bu durum verimi doğrudan artırdı, güzel bir sezon geçiriyoruz" dedi.

Coğrafi işaret heyecanı ve işçi sıkıntısı

Rekoltedeki artış yüzleri güldürse de üretici bazı sıkıntılarla karşı karşıya. En büyük problem ise toplama aşamasında yaşanan işçi yetersizliği. Ürünlerin vakit kaybetmeden toplanması gerekiyor ancak işçi bulmak her geçen gün zorlaşıyor.

Tüm bu sıkıntılara rağmen köyde festival heyecanı var. Bölgenin ilk coğrafi işaretini almaya hazırlanan Çapak Mahallesi, 9 Temmuz'da düzenlenecek Bardacık İnciri Festivali ile tüm Türkiye'yi köye davet ediyor.