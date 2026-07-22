Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir’in saygın isimlerinden geçmiş yıllarda il başkanlığı ve milletvekilliği gibi görevler de üstlenmiş olan Tacettin Bayır, partisinde bir süredir mutlak butlan sürecinin ardından yaşanan ayrışmaları Son Mühür’e değerlendirdi.

Tacettin Bayır: Bölünme, Erdoğan’a yarar

CHP’de hali hazırda üç kesimin olduğunu söyleyen ve partide yaşanacak olası bölünmelerin sadece AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yarayacağını aktaran Tacettin Bayır, “Bence üç kesim bir CHP’de kalıp, Kemal bey ile siyaset yapmak isteyen eski CHP’liler var. İki Yeni Parti’yi kurmak isteyenler var. Üçüncü olarak ise her iki gruba da karşı duran CHP’ye çok emek veren ve beklentisi olmayan bir kesim var. Ben bu bölünmenin sadece Tayyip Erdoğan’ın işine yarayacağını düşünüyorum” dedi.

“Atatürk’e bağlı büyük bir blok var ve bunlar yerini terk etmez diye düşünüyorum”

Öte yandan, CHP’nin 100 yıllık bir parti olduğunu hatırlatan ve Yeni Parti’nin bütün CHP oylarını alamayacağını savunan Bayır, “Ben bugün Yeni Parti kurulduğunda CHP’nin oyunun tamamını taşıyamayacağını düşünüyorum. CHP, cumhuriyeti kuran 100 yıllık bir partidir, Atatürk’e bağlı büyük bir blok var ve bunlar yerini terk etmez diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu yaşananları gördükçe üzülmek ne kelime kahroluyorum”

Son olarak, gençlik kollarından bu yana emek verdiği CHP’deki süreci gördükçe kahrolduğunun altını çizen ve endişelerini sıralayan Tacettin Bayır, “Bu yaşananları gördükçe üzülmek ne kelime kahroluyorum, sesim titriyor. Endişelerimiz de var bu noktada yeni kurulacak parti sağa doğru mu yönelecek onu bilemiyoruz. İdeolojik anlamda ne tarafta duracaklar bunları merak ediyorum. Aslında biz bu anlamda hem yeni partinin hem de mevcut CHP’nin sigortasıyız” diyerek, sözlerini noktaladı.