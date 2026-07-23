Son Mühür/ Emine Kulak- CHP’ye verilen mutlak butlan kararı sonrası göreve yeniden gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi tarafından görevden alınan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP’de siyasi hayatına seçilmiş İzmir il başkanı olarak devam etmişti. Özgür Özel’in yeni parti kurulacağını duyurması üzerine Çağatay Güç’ün, yeni partinin kurucu İzmir il başkanı olacağı yönünde iddialar kamuoyunu meşgul ediyor. CHP İzmir’in eski başkanlarından bir tanesi olan Asuman Ali Güven, Çağatay Güç’ün il başkanı olarak göreve gelmesini ve yaşanan süreçten sonra yeni partinin kurucu il başkanı olacağı iddiaları değerlendirdi. CHP’li Güven partisinden istifa edip etmeyeceği yönünde soruları da yanıtladı.

“Çağatay Güç’e mi kaldı CHP”

CHP’li Güven, Güç’ün örgütten gelmediğini belirterek, “Olumlu bakmıyorum. Örgütten, tabandan gelen birisi değil. Örgütün içinde yetişmiş birisi değil. Kendisi ile hiçbir diyaloğum yok. Kendisini tanıyorum o da beni tanımıyor. Çağatay Güç göreve geldiğinde kimseyi de tanımıyordu zaten. O yüzden görevine sıcak bakmıyorum. Örgütten gelen birisi değil. Ona mı kaldı CHP. Bu partide ilçe başkanlığı yapmış, uzun yıllar görev yapmış, tecrübeli, örgütü bilen çok sayıda insan var” dedi.

Eski il başkanı Güven CHP’den istifa edecek mi?

CHP’de siyasi hayatına devam edeceğini söyleyen Eski İzmir il başkanı Asuman Ali Güven, “ Süreçle ilgilenmiyorum. Bölünme partiye ciddi zarar veriyor. Yeni parti kurmaya sıcak bakmıyorum” diye konuştu.