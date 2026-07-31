Pamukova YHT İstasyonu, düzenlenen törenle yolcuya kapılarını açtı. Aynı programda Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı da hizmete girdi.

İki tesis de bölgedeki ulaşım yükünü hafifletmeyi hedefliyor. İşte açılıştan öne çıkan ayrıntılar.

Açılış törenine Bakan Uraloğlu katıldı

Tören, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Bakan, açılışı sosyal medya hesabından da duyurdu.

Paylaşımında Sakarya'yı üretimin ve güçlü ulaşım ağının buluştuğu bir kent olarak tanımladı. Her iki yatırımın da şehre hayırlı olmasını diledi.

Kavşak günde kaç tırı şehir dışında tutacak?

Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı'nın asıl işlevi ağır vasıta trafiğini merkezden uzaklaştırmak. Bakan Uraloğlu, günlük yaklaşık 900 tırın şehir merkezine girmeden geçiş yapabileceğini belirtti.

Bu düzenlemenin iki yönlü kazanç sağlaması bekleniyor. Merkezdeki trafik yoğunluğu azalırken sürücüler açısından zaman ve yakıt tasarrufu ortaya çıkacak.

Lojistik tarafında da beklenti yüksek. Uraloğlu, yeni kavşakla birlikte lojistik akışının daha güvenli ve kesintisiz hale geleceğini ifade etti.

Pamukova YHT İstasyonu hattı güçlendiriyor

Yeni istasyon, yüksek hızlı tren ağına bir durak daha ekliyor. Pamukova ve çevresindeki yerleşimlerde yaşayanlar, hızlı tren hizmetine kendi ilçelerinden ulaşabilecek.

Bu durum bölge sakinleri için mesafe sorununu ortadan kaldırıyor. Daha önce başka ilçelerdeki istasyonlara gitmek zorunda kalan yolcular artık bu yükü taşımayacak.

Bakan Uraloğlu, istasyonun açılışıyla birlikte yüksek hızlı tren ağının daha da güçlendiğini vurguladı. İki yatırımın birlikte devreye alınması da Sakarya'daki ulaşım planlamasının bütüncül ilerlediğini gösteriyor.

Şehrin konumu bu tabloyu daha anlamlı kılıyor. Sakarya, Marmara ile İç Anadolu arasındaki geçiş güzergâhında yer aldığı için hem yolcu hem yük trafiğinin yoğun kullandığı bir koridorda bulunuyor.

Sefer saatleri, duraklar ve bilet işlemlerine dair ayrıntılar ise TCDD Taşımacılık kanalları üzerinden takip edilebilecek.