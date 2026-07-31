Öykü Didem Aydın, hukuk fakültesi kürsüsünden insan hakları savunuculuğuna uzanan geniş bir alanda iz bıraktı. Vefat haberi hem akademi hem de hukuk çevrelerinde derin üzüntü yarattı.

Alexey Rûyan Aydın adıyla da bilinen hukukçunun ardından çok sayıda taziye paylaşıldı. İşte yaşamı ve kariyerine dair bilinenler.

Ölüm haberi EŞİK Platformu'ndan duyuruldu

Vefat, EŞİK Platformu'nun yaptığı açıklamayla kamuoyuna aktarıldı. Metinde, insan hakları alanındaki çalışmaları ve aktivistliğiyle hatırlanacak bir akademisyenin genç yaşta yitirildiği ifade edildi.

Ölüm nedenine ilişkin ise resmî bir bilgi paylaşılmadı. Aileden ya da kurumlardan tıbbi bir açıklama gelmedi; bu nedenle vefat sebebi konusunda doğrulanmış bir veri bulunmuyor.

Öykü Didem Aydın kimdir, hangi alanlarda çalıştı?

1970 yılında Ordu'da doğdu. 1986'da Antalya Koleji'ni, 1990'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi ve İtalya'daki Milano Üniversitesi'nde tamamladı. Doktorasını ise Almanya'daki Freiburg Üniversitesi'nde ceza hukuku alanında yaptı.

2004'te Türkiye'ye döndü ve akademik kariyerine burada devam etti. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kuruluşundan itibaren öğretim üyeliği yaptı, aynı üniversitedeki Sağlık Hukuku Merkezi'nin kurucuları arasında yer aldı.

Çalışma alanları ceza hukuku reformu, düşünce özgürlüğü, nefret suçları, kadın ve çocuk hakları ile sağlık hukukunu kapsadı. Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu üyeliği yaptı ve TBMM Anayasa Komisyonu'na sunulan Hacettepe Anayasa Taslağı'nı kaleme aldı.

Hak savunuculuğu ve istifa süreci

Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi'nin kurucuları arasında yer aldı ve merkezin başkanlığını yürüttü. Transgender Europe ile Kitap Çevirmenleri Meslek Birliği'nde de üyelikleri bulundu.

2021'de Hacettepe'deki görevinden ayrıldı. Kendi anlatımına göre 2017-2021 arasında hakkında açılan soruşturmaların tümünden aklandı, ancak süregelen mobbing nedeniyle istifa etti.

Edebiyat tarafında ise "Eski Sinagog Meydanı" ve "Ortaklar ve Hissedarlar" adlı iki romanı okurla buluştu. Ayrıca bir yayın platformunda hukuk programı hazırlayıp sundu.