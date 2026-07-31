Son Mühür / Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, trafiği ne için duyduğunu öğrenince herkesin adeta içi yumuşadı. Bu sefer sebep kaza, işgal, ihlal gibi unsurlar değildi.

Caddede yeşilbaşlı ördek fark edildi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Karşıyaka, Cevdet Bilsay Caddesi üzerinde akşam saatlerinde taksicilere yaptığı denetim sırasında araçların etrafında tehlikeli bir şekilde dolaşan yeşilbaşlı bir dişi ördek fark etti.

Trafik dururuldu

Tehlikeli bir şekilde gezinen ördek zaman zaman uçmaya çalıştığını da fark eden zabıta ekipleri bir kurtarma operasyonu yaparak araçları durdurarak ördeği kurtardılar. Ekip aracıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği'ne götürdüler.

Koruma altına alındı

Sağlık kontrolünden geçen ördeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gerekli kontrollerin ardından kurtarılan ördek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Zabıta ekiplerinin bu duyarlı davranışı sayesinde yeşilbaşlı dişi ördek koruma altına alındı.