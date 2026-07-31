Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka’nın en yoğun noktalarından Girne Bulvarı’nda yürütülen yenileme çalışmaları sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ordu Bulvarı kesişiminden sahile kadar olan 4 kilometrelik hatta asfaltı tamamen yeniledi.

Çevreyolundan ilçe merkezine bağlanan ve her gün binlerce aracın geçtiği bulvarda, yıpranan zemin sıfırdan döküldü. Çift şeritli yolda yapılan düzenlemeyle hem araç trafiği rahatlatıldı hem de yaya güvenliği sağlandı.

Ağaç köklerinin bozduğu yollar düzenlendi

Bölgede uzun süredir yaşanan zemin bozulmaları sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatıyordu. Özellikle otobüs duraklarının olduğu noktada çam ağaçlarının kökleri asfaltı kaldırmıştı.

58 yıldır ilçede yaşayan Hüseyin Başer, yapılan çalışmayla bu sıkıntının bittiğini söyledi. Başer, "Eski yol hiç kullanışlı değildi. Ağaç kökleri asfaltı kaldırdığı için yürümekte bile zorlanıyorduk. Şimdi hem esnaf hem vatandaş rahat bir nefes aldı" dedi.

Mazgallar ve park alanları yenilendi

Çalışmalar sadece asfalt dökmekle sınırlı kalmadı. Yol üzerindeki bozuk mazgallar hizalandı, çöp konteynerleri trafiği aksatmayacak şekilde yerleştirildi.

Karşıyaka esnafı Hakan Yıldız, araçların artık daha rahat hareket ettiğini belirtti. Yıldız, "Sürekli kullanılan bir merkezdeyiz ama yol çok bozuktu. Mazgalların etrafı çukurlaşmıştı. Park alanları ve konteynerler de düzene girince caddedeki trafik akışı rahatladı" diye konuştu.