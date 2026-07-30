TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Karşıyaka, transferde gözünü orta sahaya çevirdi. Yeşil-kırmızılı yönetim, 1'inci Lig ekibi Muğlaspor forması giyen 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Yiğitali Bayrak’ı takıma kazandırmak için girişimlerini sürdürüyor. Muğla ekibiyle yeni sezon hazırlıklarına devam eden oyuncunun kulübüyle yollarını ayırması halinde İzmir temsilcisinin transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

Mümkün olmaması durumunda B planı hazır

Görüşmelerin seyri ve olası alternatifler hakkında çalışmalarını sürdüren yeşil-kırmızılı idareciler, süreci yakından takip ederek hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen sezon bahis soruşturması nedeniyle 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan Yiğitali Bayrak'ın maliyetinin yüksek olması nedeniyle beklemeye geçen Karşıyaka yönetimi, buna rağmen transferden umudunu kesmiş değil. Tecrübeli futbolcunun durumunu takip eden Kaf-Kaf, olası bir olumsuzluğa karşı B planını da cebinde tutuyor. Yeşil-kırmızılıların orta saha takviyesinde alternatif olarak belirlediği ismin ise geçen sezon Uşakspor'da forma giyen tecrübeli bir oyuncu olduğu öğrenildi.