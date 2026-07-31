Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (üCHP) İzmir İl Başkanı Utku Gümrükç, gündeme dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Önceki dönemin siyasi elitleri partiden ayrıldı”

CHP’den ayrılan ve Yeni Parti’ye geçenlerin henüz parti üyeliği olmadığını söyleyen Gümrükçü, “CHP’nin içinde bulunduğu durum mahkeme kararı sonrası yaşananlar Türkiye gündemini meşgul ediyor. Bize göre solda bölünme oldu. Arkadaşlar ideolojik görüşlerini tam netleştirmedi. CHP Türkiye cumhuriyetinin kurucu partisi. Bir çok siyasi partiyi de içinde çıkarmış. Bugün de yeni süreci yaşıyoruz. CHP’de yıllarca emek vermiş adı CHP ile özdeşleşmiş bir çok arkadaşımız Yeni Parti’de yer almak istedi. Onlara teşekkür ediyoruz. Umarım CHP’de edindikleri tecrübeyle gittikleri yerde siyaset yapmaya devam ederler. CHP’den ayrılık, partinin tamamen boşaldığı düzeyde değil. Şuan ki kayıp yüzde 15 bandında. 30 ilçe başkanımız ayrıldı. Partiden ayrılmalar yönetici düzeyinde. Bir önceki dönemin siyasi elitleri partiden ayrıldılar. Seçilmiş sıfatını kullanarak, tabandan almışlar gibi kullanan arkadaşlar. Gittikleri yerlerde de eleştirdikleri gibi atanmış olarak görev yapacaklar. Bazı belediye başkanları CHP’de kaldıkları şeklinde açıklamalarını görüyoruz. Başka bir irade tarafından istifa etmeleri yönünde bir irade vardı. Bundan sonra da CHP’den ayrılma, katılma olabilir. Biz CHP’nin emekçileriyiz. İlçe başkanı olarak belirlediğimiz arkadaşlar da öyledir. Elitler gitmiş, emekçiler gelmiştir. Ayrılanların yerine yenisini koyamayız.10 gün önce CHP’den ayrılan arkadaşlar başka bir partiye geçti diye bir şey yok. Belki pazartesinden itibaren üyeliklerini göreceğiz. Mutlak kararı sonrası, önceki yönetimin görevlendirilmesi ile sadece Kılıçdaroğlu göreve gelmiş gibi görünüp, gelen itirazlarla geçici bir süre partili üyeliğini sonlandıran arkadaşlar var. Onları geri kazacağız. CHP’ye üye olacak herkesi CHP eğitecek, bilgisini aktaracaktır. Taze kan ile buluşturacağız. Sadece Karabağlar’da şuan 5 bin arkadaşımız CHP’ye üye olmak için hazır. Üzerine kat kat koyabileceğimiz potansiyel var. Çünkü burası İzmir. Hiç kimse İzmir halkını kalbindeki CHP sevgisini sökemez. İzmir CHP’dir, CHP kalacak” dedi.

"Demirbaşları belediye aracı ile kaçırdılar"

Görevden alınan ve Yeni Parti’ye geçen il yönetimlerinin giderken ilçe demirbaşlarını aldığını söyleyen Gümrükçü, “Kanun, yönetmelik, tüzük, siyasi ahlak var. Birçok ilçemizde geçmiş dönemde ilçe başkanlığı yapmış arkadaşlarımız, Tire, Karaburun, Karabağlar, teşekkür ediyoruz, devir teslimlerini kanuni şeklinde CHP’ye teslim etti. Ama suç işleyen, siyasi ahlak dışı davranarak CHP’nin araçlarını belediyeye arabasıyla kaçıran arkadaşlar var. Kanuni haklarımızı kullanacağız. Selçuk, Çeşme, Ödemiş, Torbalı, Bergama’da bu tip olaylar yaşadık. Bize 10 yıl öncesinin demirbaş listesini iletiyorlar. Listenin yenilenmemesi bile bir suçtur. Partinin masasını, klimasını kimseye kaptırmayız. Başkasının malıyla, kimliğiyle siyaset olmaz” dedi.

“Yeni Parti’nin binalarında CHP’nin oyu yüzde 1’ e düşmüş olabilir ama…”

Çağatay Güç’e yüklenen Gümrükçü, “Makamdan ayrıldıkları için başka bir yere gittiklerinde CHP’nin oyunu da cebine alıp gitmesini düşünmesine üzülüyorum. Parti binalarında CHP’nin oyu yüzde 1’ düşmüş olabilir ama sokakta CHP’ye sahip çıkmaya devam ediyoruz. Kendilerini bir siyasi elit, doğuştan gelen seçilmiş olarak görenlerle, emek emek, ilmik ilmik kazanmak arasında bir mücadele. Ayrılıktan üzüntü duyuyorum. Sevinen saray hükümetidir. Sevindiren de bu arkadaşlar sevindirmiştir. Elimizdeki her şeyle, kanımızla, canımızla, dostlarımızla mücadelemize devam edeceğiz. Bu süreçte her gün CHP örgütü büyüyecek. Geçmişte olduğu gibi İzmir’deki gücünü göstermeye devam edeceğiz. CHP’yi yeniden ayağa kaldıracağız. Haftada 1 ya da 2 kez merkez dışında çalışmalar yapacağız. İlçe örgütlerinin tamamlanması 10 gün içinde atamış ve yeniden görevlendirmelere devam edeceğiz. Bütün bunların sonunda Eylül ayında kurultay, kongre sürecimizi başlatacağız. 9 Eylül’de sahada, aktif binlerle kucaklaşmış İzmir il örgütü olarak Atamızın huzuruna çıkmak hedefimiz” dedi.