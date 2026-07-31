Son Mühür- İzmir’in 114 yıllık çınarı Karşıyaka Spor Kulübü ile Karşıyaka Belediyesi arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Mavişehir’deki kulüp binası ve Fan Zone’un ardından, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’ndaki yönetim odasının tahliye edilmesi bardağı taşıran son damla oldu. Yönetim tutanak tutulmadığını öne sürerek yasa yoluna başvuracağını ilan etti. Taraftar sokağa dökülme hazırlığı yaparken, sessizliğini bozan Karşıyaka Belediyesi ise "Algı operasyonu yapılıyor" diyerek kapıyı kapattı.

Tutanaksız tahliye iddiası camiayı ayağa kaldırdı

Kriz, 30 Temmuz sabahı patlak verdi. Kulüp yönetiminin açıklamasına göre belediye ekipleri, merhum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina döneminden bu yana kullanılan ve efsane başantrenör Ufuk Sarıca ile özdeşleşen idari odayı boşalttı.

Yeşil-kırmızılı yönetim, sabah saatlerinde yapılan bu müdahaleden haberlerinin olmadığını belirtti. Herhangi bir resmi tebligat almadıklarını vurgulayan yöneticiler, içerideki evrak ve eşyalar için envanter listesi dahi tutulmadığını savundu. Tadilat masraflarını üstlenme tekliflerinin reddedildiğini duyuran kulüp, uğradıkları alan kaybı nedeniyle yasal süreç başlattıklarını duyurdu.

Tesis önünde nöbet başladı

Haberin duyulmasıyla birlikte taraftar grupları Mavişehir ve spor kompleksi çevresinde toplandı. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren Karşıyakalılar, belediye binasına yürüme kararı aldı.

Son dönemde gelir kaynaklarının birer birer el değiştirdiğini belirten camia, belediye yönetiminin kulübe karşı takındığı tavrı sert bir dille eleştirdi.

Belediyeden 'Bir bardak suda fırtına' çıkışı

Gözlerin çevrildiği Karşıyaka Belediyesi ise iddialara yayımladığı sert metinle karşılık verdi. Kulübün sportif faaliyetlerinin engellenmediğini savunan belediye yetkilileri, boşaltılan alanın "sadece birkaç kişinin kullandığı bir idari oda" olduğunu ifade etti. Karşıyaka Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde bulunan bir idari odanın belediyemiz tarafından yeniden değerlendirilmesine ilişkin yapılan algı yaratma çabasını hayret ve üzüntü ile takip ediyoruz. Öncelikle kamuoyunun bilmesini isteriz ki; Karşıyaka Spor Kulübü’nün elinden alınan bir kulüp binası ya da sportif faaliyetlerini engelleyecek herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Tartışmaya konu olan alan, yıllardır farklı amaçlarla kullanılan bir idari odadır. Bu alanın yeniden değerlendirilmesi tamamen kamu yararı gözetilerek alınmış idari bir karardır. Karşıyaka Spor Kulübü, bugün de belediyemizin spor tesislerinden, halı sahalarından ve salonlarından faydalanmaya devam etmektedir. Spor okullarını belediyemizin tesislerinde sürdürmekte, Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’ndeki reklam gelirlerinden önemli ölçüde yararlanmakta ve resmi kulüp binasını yine aynı tesis içerisinde kullanmaktadır. Dolayısıyla kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan “kulübün elinden bir alan alındığı” yönündeki algı gerçeği yansıtmamaktadır. Biz bu kararı; kulübü zayıflatmak için değil, kamuya ait bir alanı çok daha fazla Karşıyakalının hizmetine sunmak amacıyla aldık. Söz konusu idari oda mevcut haliyle sınırlı sayıda kişinin kullanımına hizmet etmektedir. Oysa biz aynı alanı, hem Karşıyaka Belediyesi bünyesinde hem de Karşıyaka Spor Kulübü himayesinde spor yapan çocuklarımız için yetenek ölçüm ve değerlendirme, sporcu gelişim birimi, psikolojik destek ve veli danışma merkezi olarak düzenlemeyi hedefledik. Yani birkaç kişinin kullandığı bir alanı, yüzlerce çocuğumuzun ve ailesinin faydalanacağı bir merkeze dönüştürüyoruz. Karşıyaka Spor Kulübü bu kentin en önemli değerlerinden biridir. Bu değeri küçültmek ya da gölgelemek gibi bir düşüncemiz asla olamaz. Tam tersine, Karşıyaka Belediyesi olarak sporun her alanında daha güçlü bir altyapı oluşturmanın, Karşıyaka Spor Kulübü’nün de içinde bulunduğu spor kültürünü daha ileri taşıyacağına inanıyoruz. Güçlü bir belediye spor yapılanması ile güçlü bir Karşıyaka Spor Kulübü birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısıdır. Karşıyaka’da orta sahaya Yiğitali Bayrak hamlesi! İçeriği Görüntüle Bu karar bir gecede alınmamıştır! Bir ay önce kulüp yönetimine sözlü olarak gerekli bilgilendirmeler yapılmış, hazırlıklarını tamamlayabilmeleri için de yeterli süre tanınmıştır. Buna rağmen bugün “haberimiz yoktu” söylemi üzerinden farklı bir algı oluşturulmasını iyi niyetli bulmuyoruz. Kamuoyu üzerinden baskı oluşturmayı tercih eden yaklaşımın hiçbir sorunu çözmediği gibi, iki köklü kurum arasındaki ilişkilere de zarar verdiğini düşünüyoruz. Sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarını da aynı üzüntüyle takip ediyoruz. Gerçekler ortaya konulmadan, meselenin ne olduğu tam olarak bilinmeden sloganlar üzerinden oluşturulan tepkilerin Karşıyaka’ya hiçbir katkısı yoktur. Karşıyaka sevgisi, sosyal medyada etiket çalışmaları yapmakla değil; bu kentin çocuklarına, gençlerine ve geleceğine sahip çıkmakla gösterilir. Benim Karşıyakalılığımı, Karşıyaka Spor Kulübü’ne olan saygımı ya da bu kente olan bağlılığımı kimse sorgulayamaz. Biz bu kentin değerlerini tartıştıran değil, büyüten bir anlayışla görev yapıyoruz. Popüler tartışmaların peşinden gitmeyeceğiz; çocuklarımız için daha iyi imkânlar üretmeye, spor altyapımızı güçlendirmeye ve kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bir bardak suda fırtına koparmak isteyenler olabilir. Biz ise enerjimizi polemiklere değil, hizmete harcamayı tercih ediyoruz. Karşıyaka Belediyesi bundan sonra da aldığı her kararda yalnızca kamu yararını gözetmeye, Karşıyaka’nın ortak değerlerini korumaya ve geleceğe yatırım yapmaya devam edecektir."