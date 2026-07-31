Fındık fiyatları konusunda Toprak Mahsulleri Ofisi'nden gelecek duyuru bekleniyor. Üretici, hasada günler kala taban fiyatı öğrenmek için resmî açıklamayı takip ediyor.

Geçmiş yılların takvimi ise bir fikir veriyor. İşte açıklama tarihine ve hasat programına dair bilinenler.

Hasat 8 Ağustos'ta başlıyor

Trabzon'da Fındık Hasat Tarihi Belirleme Komisyonu çalışmasını tamamladı. Alınan karara göre kentte hasat 8 Ağustos 2026'da başlayacak.

Bahçelerde son hazırlıklar sürüyor. Üreticiler bir yandan toplama düzenini kurarken diğer yandan taban fiyatın açıklanmasını bekliyor.

Geçen sezon TMO alım fiyatlarını 5 Ağustos'ta duyurmuştu. Bu yıl da benzer bir tarihte açıklama yapılması bekleniyor; ancak henüz resmî bir duyuru paylaşılmadı.

Fındık fiyatları geçen yıl hangi seviyedeydi?

Önceki sezonda kabuklu fındığın kilogram fiyatı kaliteye göre belirlenmişti. Giresun kalite için 200 lira, Levant kalite için 195 lira, sivri kalite için ise 190 lira ödendi.

Randıman farkı da ayrı bir kalem oluşturdu. Yüksek randımanlı ürünlerde her bir puanlık artış için Giresun kalitede 4 lira, Levant kalitede 3 lira 90 kuruş, sivri kalitede 3 lira 80 kuruş ek ödeme yapıldı.

Bu rakamlar geçen yıla ait; yeni sezona dair bir fiyat açıklanmadığı için mevcut seviyeler yalnızca karşılaştırma imkânı sunuyor.

İşçilik ücretlerinde yeni tarife

Fiyat beklenirken hasadın maliyet tarafı netleşti. Günlük işçi yevmiyesi bu sezon için 1.750 lira olarak belirlendi.

Diğer kalemler de yeniden düzenlendi. Çuvalcı, aşçı, katırcı ve patoz ücretleri güncellenen tarifede yerini aldı.

Bu kalemler üreticinin toplam maliyetini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle açıklanacak taban fiyatın işçilik giderleriyle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Fındık, Karadeniz kırsalında çok sayıda hanenin yıllık gelirini belirleyen ürünlerin başında geliyor. Açıklanacak rakamın bölge ekonomisindeki karşılığı da bu nedenle geniş oluyor.

Ziraat odaları ise taban fiyatın maliyetleri karşılayacak düzeyde belirlenmesi çağrısını sürdürüyor.