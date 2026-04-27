İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü bünyesinde dikkat çeken değişiklikler meydana gelmeye devam ediyor. Uzun yıllar boyunca voleybol şubesinde genel menajerlik görevini sürdüren Halis Oğuz Özlütürk, gelen yönetim kurulu kararı çerçevesinde kulüp müdürü oldu.

Voleyboldan kulüp yönetimine!

Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi’nde mücadelesini sürdüren Karşıyaka’nın voleybol yapılanmasında uzun süredir aktif rol üstleniyordu. Organizasyon ve takım yönetimi alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Özlütürk, yeni görevle birlikte kulübün genel işleyişinde daha geniş bir sorumluluk üstlenecek.

“Görev değişikliği hayırlı olsun”

Yeşil-kırmızılı kulüpten açıklama da geldi. Yapılan açıklamada “Kulübümüzde uzun yıllardır voleybol şube genel menajeri olarak görev yapan Halis Oğuz Özlütürk’ün, yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda görev değişikliği gerçekleştirilerek kulüp müdürü olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, bu değişikliğin kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” denildi.