İzmir'e giden köprüler arasında en kritik nokta, İzmit Körfezi'nin üzerinden geçen Osmangazi Köprüsü. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun bel kemiği konumundaki bu dev yapı, eskiden dokuz saati bulan yolculuğu yaklaşık üç buçuk saate indirdi. Sürücüler bu sayede hem zamandan tasarruf ediyor hem de feribot kuyruklarından kurtuluyor.

İzmir'e giden köprüler hangileri?

İstanbul'dan İzmir yönüne otoyolla ilerleyen sürücülerin geçtiği ana köprü Osmangazi Köprüsü. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde bulunan köprü, İzmit Körfezi'ni dakikalar içinde aşma imkanı tanıyor. Anadolu yakasından gelenler için yolculuk Gebze'den başlıyor, Bursa ve Balıkesir hattını takip ederek Manisa üzerinden İzmir'e ulaşıyor. Avrupa yakasından hareket edenler ise önce 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ya da Yavuz Sultan Selim köprülerinden birini kullanarak Anadolu yakasına geçmek zorunda.

İzmir'e giden köprülerde geçiş ücreti ne kadar?

Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu, yap-işlet-devret modeliyle işletildiği için bayram dönemlerinde bile ücretsiz olmadı. Köprü gişesinde ayrı, otoyol çıkışında ayrı ücret tahsil ediliyor. Giriş ve çıkış noktasına göre değişmekle birlikte otomobiller için güzergahın toplam maliyeti yaklaşık 1.000 TL ile 2.000 TL arasında değişiyor. Geçişler HGS sistemi üzerinden otomatik olarak ücretlendiriliyor.

İzmir'e giden köprüler yerine alternatif güzergah var mı?

Otoyol ücretini ödemek istemeyen sürücüler için seçenekler tükenmiş değil. Eskihisar-Topçular feribot hattı, körfezi denizden geçmek isteyenlere hizmet veriyor. Yalova üzerinden devlet yoluyla Bursa'ya inip Balıkesir ve Manisa hattından ilerlemek de mümkün. Ancak bu rota, otoyola kıyasla ciddi bir zaman kaybı anlamına geliyor. İzmir tarafında ise körfezin iki yakasını birleştirmesi planlanan Körfez Geçiş Projesi yıllar önce gündeme geldi, mahkeme kararıyla iptal edilen proje bir daha hayata geçirilmedi. Şehre giriş bugün hala mevcut çevre yolu üzerinden sağlanıyor.