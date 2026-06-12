Gayrimenkul sektöründe işlemleri şeffaf ve güvenli hale getirmek amacıyla başlatılan dijital sözleşme dönemi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeniden şekillendi. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam'ın ayrıntılarını paylaştığı 3'üncü faz güncellemeleriyle birlikte, e-Devlet e-kira sözleşmesi ekranına iki yeni buton eklendi. Sözleşme onaylandıktan sonra fark edilen yanlış veri girişlerini ve zamanla değişen iletişim ya da tutar bilgilerini dert olmaktan çıkaran bu sistem, tek taraflı mağduriyetlerin de önüne geçiyor. Peki, e-Devlet'ten kira sözleşmesi nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar...

E-DEVLET'TEN KİRA SÖZLEŞMESİ YAPILIYOR MU?

e-Devlet'ten dijital kira sözleşmesi aktif olarak yapılabiliyor. Kayıt dışılığı önlemek amacıyla başlatılan uygulama 2024 yılında hem vatandaşların hem de emlak danışmanları ile yetkili kişilerin kullanımına sunuldu.

E-DEVLET'E EKLENEN 2 YENİ ÖZELLİK NE?

e-Devlet kapısındaki e-Kira Sözleşmesi hizmetine, kullanıcı deneyimini iyileştiren "Hata Düzelt" ve "Güncelle" olmak üzere iki kritik özellik eklendi. Bu yeni fonksiyonlar, hazırlanan sözleşmelerdeki anlık dalgınlıklardan kaynaklanan yanlışlıkları çözmeyi ve sözleşme süresi boyunca değişen şartları resmi belgeye yansıtmayı amaçlıyor.

E-DEVLET KİRA SÖZLEŞMESİNDE HATA DÜZELTME NASIL YAPILIR?

Sisteme eklenen ilk yenilik olan "Hata Düzelt" butonu, sözleşme onaylandıktan sonra yaşanan paniği ortadan kaldırıyor. Vatandaşlar veya emlak danışmanları tarafından hazırlanan sözleşmeye onay verildikten sonraki ilk 15 gün içinde bu özellik kullanılabiliyor.

E-DEVLET KİRA SÖZLEŞMESİ BİLGİLERİ NASIL GÜNCELLENİR?

İkinci büyük yenilik olan "Güncelle" fonksiyonu ise sözleşmenin tüm geçerlilik süresini kapsıyor. Barkodlu resmi belgenin oluşturulmasının üzerinden 15 gün geçtikten sonra bu özellik devreye giriyor. Taraflar bu buton sayesinde iletişim bilgilerini, güncel kira tutarını ve ödeme detaylarını değiştirebiliyor. Yapılan bu güncellemeler, sistemde ana sözleşmeye bağlı bir "ek protokol" olarak kayıt altına alınıyor. Ayrıca sistem, güvenlik amacıyla karşı tarafın onayını şart koşuyor. Ev sahibi veya kiracı tarafından sistem üzerinden onaylanmayan güncelleme talepleri geçersiz sayılıyor ve mevcut ana sözleşme eski haliyle yasal geçerliliğini koruyor.

KİRA SÖZLEŞMESİNİ E-DEVLET'TE YAPMAK ZORUNLU MU?

Uygulamanın geldiği son aşamayı değerlendiren TEDB Genel Başkanı Akçam, sektör çalışanları için önemli bir uyarı da yaptı. e-Kira sözleşmesinin yakın bir gelecekte tüm gayrimenkul sektörü için zorunlu hale geleceğini belirten Akçam, entegrasyon sürecinin sorunsuz ilerlemesi adına Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının sektör temsilcilerine kapsamlı eğitimler vereceğini duyurdu.