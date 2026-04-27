Son Mühür / Osman Günden - Programa, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Polis Akademisi Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ökkeş Bulut, PMYO Şube Müdürü Mert Atakan, cumhuriyet başsavcıvekilleri, adliye personeli ve 190 öğrenci katıldı.

Program kapsamında, İzmir Adliyesi konferans salonuna adı verilen Fethi Sekin anısına, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan “Adı Fethi Sekin” adlı video katılımcılara izletildi.

Konferansın açılışında konuşan Başsavcı Ali Yeldan, adaletin yalnızca hukuk kurallarını uygulamakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda insan onurunu korumayı da kapsadığını vurguladı. Özellikle mağdurlar söz konusu olduğunda daha hassas bir yaklaşım gerektiğini belirten Yeldan, bu duyarlılığın en çok çocuklara yönelik süreçlerde önem kazandığını ifade etti.

Sunumlar gerçekleştirildi

Konferansta öğrencilere farklı birimler tarafından kapsamlı sunumlar yapıldı. Programda; mağdura yaklaşım ve adli görüşme odaları, çocuk görüşme merkezleri ile teslim işlemlerinde kolluk personelinin görevleri, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması ile cinsel istismar suçlarında izlenecek süreçler, müracaat işlemleri ve aile içi şiddet vakalarında kolluğun sorumlulukları ele alındı.

Eğitim programı, günün anısına çekilen toplu fotoğrafla tamamlandı.