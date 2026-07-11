TFF 3.Lig’de yeni sezon heyecanı tüm takımları sardı. Fikstür öncesi Karşıyaka Spor Kulübü, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlıyor. 2026-2027 sezonunda şampiyon olmak isteyen yeşil-kırmızılılar, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfaspor'dan ayrılan Yılmaz Ceylan'ın resmi sözleşmeye imza atarak 16 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına katılması bekleniyor. Karşıyaka, transfer yasağını kaldırmak için de çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, yönetiminde Kaf-Kaf, Selçuk Yaşar Spor Tesislerinde hazırlıklarına başlayacak. İzmir temsilcisi yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

“Yılmaz Ceylan yuvaya dönüyor”

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka, iç transferde kadrosunu korumasının ardından dış transferde ilk hamlelerini yapıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, altyapısından yetişen eski futbolcusu Yılmaz Ceylan ile prensip anlaşmasına vardı. Şanlıurfaspor ile yollarını ayıran 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun resmi sözleşmeye imza atmasının ardından 16 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kamp çalışmalarına katılması bekleniyor.

“Altyapıdan yetişti”

Karşıyaka altyapısından yetişen Yılmaz Ceylan, 2021 yılında teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetimindeki Somaspor'da profesyonel futbol kariyerine adım attı. 2022-2023 sezonunun devre arasında bonservis bedeli ödenerek Karşıyaka'ya transfer olan genç futbolcu, aynı sezonun sonunda Amed Sportif Faaliyetler'e transfer oldu. Teknik direktör Burhanettin Basatemür ile çalışan oyuncunun performansı merak ediliyor.

“Cezası sezon başında sona erecek”

Amed Sportif Faaliyetler'de 2. Lig şampiyonluğu yaşayan ve ardından 1. Lig'de de forma giyen Yılmaz Ceylan, geçtiğimiz sezon Şanlıurfaspor'a transfer oldu. Şanlıurfa temsilcisinde 12 karşılaşmada görev alan futbolcu, kasım ayında yürütülen bahis soruşturması kapsamında 9 ay ceza aldı ve sezonu erken kapattı. Yılmaz Ceylan'ın Şanlıurfaspor ile sözleşmesi aralık ayında feshedilirken, cezasının yeni sezonun başlamasıyla birlikte sona ereceği belirtildi.

“Basatemür ile yeniden buluşacak

25 yaşındaki kanat oyuncusu, profesyonel kariyerine adım attığı dönemde birlikte çalıştığı teknik direktör Burhanettin Basatemür ile Karşıyaka'da yeniden bir araya gelecek. Öte yandan yaklaşık 23 milyon TL'ye ulaşan transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka'nın, dış transferde Kastamonuspor forması giyen 23 yaşındaki sol bek Gökdeniz Tandoğan ile de prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.