SON MÜHÜR/Cumhur Erkek- İzmir Barosu’na kayıtlı avukat Şinda Zorooğlu Akçay’ın doğum sırasında yaşadığı skandal ihmaller zinciri yargıya taşındı. Gebelik sürecinde hayati önem taşıyan belirtilerin ve laboratuvar sonuçlarının zamanında değerlendirilmemesi nedeniyle beyin kanaması geçiren, vücudunun sağ tarafı felç kalarak konuşma yetisini büyük ölçüde kaybeden genç avukatın davasında Adli Tıp Kurumu son sözü söyledi. Adli Tıp'tan gelen kusur tespitinin ardından sorumlu doktor ile birlikte 5 sağlık personeli hakkında dava açıldı.

Adli Tıp Raporu İhmali Belgeledi

Soruşturma dosyasına giren Adli Tıp Kurumu bilirkişi raporu, hastanedeki ihmali gözler önüne serdi. Raporda, hastanın laboratuvar sonuçlarının geç değerlendirildiği, hayati bulgularının düzenli takip edilmediği ve tıbbi sürecin gerekli özenle yürütülmediği net bir şekilde yer aldı. Bilirkişi heyeti, hamilelik takibini yapan doktor ile o gece görevli olan sağlık çalışanlarının kusurlu olduğu yönünde görüş bildirdi.

Doktor 'Bilinçli Taksirle' Yargılanıyor

Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, süreci yürüten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. K.K. hakkında 'bilinçli taksirle yaralama' suçundan ceza istenirken, doğumun gerçekleştiği özel hastanede görevli diğer 5 sağlık personeli (L.D., M.S.Y., O.A.T., Ö.N.M. ve R.E.) hakkında ise 'taksirle yaralama' suçlamasıyla yargılanıyor.

Mesleğini Bırakmak Zorunda Kaldı

Geçirdiği beyin kanaması sonrası sağ tarafı felç olan ve mesleğini sürdüremeyecek duruma gelen Şinda Zorooğlu Akçay ile kendisi gibi avukat olan eşi Levent Akçay, adaletin yerini bulmasını istiyor. Yaşanan felaketin tamamen önlenebilir ihmallerden kaynaklandığını belirten Akçay ailesi, sorumluların en ağır cezayı alması için hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti.