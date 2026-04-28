İzmir’in Karşıyaka ilçesinde belediye öncülüğünde önemli bir organizasyona imza atıldı. Gerçekleştirilen “Eşitlik için Ortak Akıl Çalıştayı”, geniş katılımla gerçekleştirilirken, Karşıyaka Belediyesi Kent Düşünce Merkezi koordinasyonunda farklı alanlardan uzmanlar, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Karşıyaka Belediyesi'nden paylaşım!

Karşıyaka Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Kent Düşünce Merkezimizce düzenlenen ‘Karşıyaka’da Eşitlik için Ortak Akıl Çalıştayı’nı; mesleki ve akademik birikimleriyle alanlarında öncü isimlerin, sivil toplum temsilcilerinin ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Panel ve odak grup çalışmalarımızda; şiddetle mücadeleden kentsel hizmetlere, ekonomik yaşamdan iklim krizine kadar eşitlik adımlarını tüm yönleriyle ele aldık. Ortak akılla ürettiğimiz çözüm önerileri, yerel yönetim politikalarımıza yön verecek. Daha eşit bir Karşıyaka’nın inşası için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.