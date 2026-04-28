Son Mühür- Yıllardır "İlçemize bir üniversite kazandıralım" diyen Karşıyakalıların beklediği haber, Belediye Meclisi’nden çıktı. Alınan kararla, Örnekköy’de bulunan ve hali hazırda üniversitenin Teknoloji Merkezi (TEK-MER) olarak hizmet veren Deniz Baykal Kültür Merkezi, 15 yıllığına bedelsiz olarak Bakırçay Üniversitesi’ne tahsis edildi.

AK Partili İnan'dan teşekkür!

Bu önemli adım, İzmir siyasetinde de sıcak bir rüzgar estirdi. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabı üzerinden CHP’li Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal’a bu destekten dolayı teşekkür etti. İnan, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğitim ve üniversiteli gençlerimize sağlanan bu kıymetli destek için Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın B. Yıldız Ünsal’a teşekkür ediyorum. Deniz Baykal Kültür Merkezi'nin İzmir Bakırçay Üniversitemize tahsisi, öğrencilerimiz ve akademi camiamız için hayırlı olsun."

"Pozitif katkı sunmayı hedefliyoruz"

Resmileşen kararın ardından Karşıyaka Belediyesi, projenin yalnızca eğitim odaklı bir adım değil, bununla birlikte bir büyüme adımı olduğunu dile getiren açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karşıyaka Belediyesi olarak, uzun zamandır ilçemize bir üniversite kazandırma hayalini taşıyor bu kapsamda hem esnafımıza hem bölge halkına pozitif katkı sunmayı hedefliyoruz. Örnekköy'de bulunan ve 5 yıldır Bakırçay Üniversitesi Teknoloji Merkezi olarak kullanılan Deniz Baykal Kültür Merkezi'ni, yine üniversitenin teklifi üzerine bir Meslek Yüksek Okulu'na dönüştürme fikrini belediye meclisimizde uygun bularak projelendirdik. Hem tesisi korumak hem de ilçemize bir üniversite kazandırmak düşüncesiyle çıktığımız bu yolda, Deniz Baykal Kültür Merkezimizi, tesisi hali hazırda Tek-Mer olarak kullanan Bakırçay Üniversitesi'ne tahsis ederek Karşıyaka Meslek Yüksek Okulu yapımının önünü açtık. Bu durumda hem ilçemize bir üniversite girecek; bölge halkı ve esnafımız ekonomik ve sosyal açıdan kalkınacak hem de tesisimizin bakım, onarım ve yatırım masrafları üniversite tarafından karşılanacaktır. Bu adım, "Karşıyaka'ya üniversite kazandırma" hedefimizin somut bir yansımasıdır. Yerel seçimlerden bu yana hedeflediğimiz üzere, özellikle de Örnekköy gibi dezavantajlı bir bölgede, Karşıyaka'ya bir üniversite biriminin kazandırılmasının sosyal ve ekonomik ekosisteme fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Kamu yararı gözeterek gerçekleştirilen bu işbirliğinin, yerel ekonomiye, sosyal dokuya ve akademik çalışmalara sunulan bir katkı olarak değerlendirilmesi hassasiyetini saygılarımızla kamuoyuna arz ederiz."