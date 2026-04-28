İzmir'in sakin plajları, beach club müziklerinden ve şezlong sıralarından uzak durmak isteyenlerin radarında. Toprak yollar, patika yürüyüşler ve tesissiz koyların ardında saklı kalan bu noktalar, eşyasını yanında getirmeye razı olanlara turkuaz suları cömertçe sunuyor. Peki hangi ilçede hangi koy daha sakin?

İzmir'in sakin plajları arasında Karaburun'un saklı köşeleri

İzmir'den Çeşme'ye akan turist trafiğinin çoğu zaman atladığı Karaburun yarımadası, yarımadanın en sakin sahillerini barındırıyor. Mimoza Koyu, korunaklı yapısıyla yazın en sıcak günlerinde bile kalabalığa boğulmuyor. Berrak suyu ve dalgasız yapısı sayesinde çocuklu ailelerin gözdesi.

Dolungaz Koyu, Işık Koyu adıyla da haritalarda yer alıyor. Asfalt olmayan toprak yolların sonundaki bu nokta, kayalıklar ve ağaçlarla çevrili. Bodrum Koyu ile Olcabük Koyu da Karaburun'un az bilinen ama gerçekten sessiz duraklarından. Köseder'eye bağlı Boyabağı Koyu ise zeytin ağaçlarının arasından inilen dar bir kıyı şeridine sahip.

İzmir'in sakin plajları içinde Foça koyları

Foça'daki Mersinaki Koyu, beyaz kumlu plajı ve ağaçlık gölgeliğiyle hem doğal hem sakin. Plaja toprak yoldan yürüyerek ulaşılıyor. Sazlıca Plajı'nın yanındaki Saklı Cennet Koyu da işletmesiz koyları sevenlerin tercihi; arabayı yol kenarına bırakıp on dakikalık patika yürüyüşle iniliyor.

Eski Foça'daki İngiliz Burnu, tarihi dokusu ve serin suyuyla; Karakum Plajı ise mavi bayraklı temiz koyu ile öne çıkıyor. Kosova Plajı'nın korunaklı yapısı, rüzgarlı günlerde bile dalgasız bir deniz sunuyor.

İzmir sakin plajları kategorisinde Seferihisar ve Urla

Seferihisar'daki Maden Koyu, engebeli ulaşımı sayesinde sakinliğini koruyor. Duş ve tuvalet imkanı yok ama yakındaki Güneşköy Sitesi'nde küçük bir işletme bulunuyor. Çadır kampına da uygun. Urla'daki Demircili Koyu ile Özbek Akkum Koyu, kalabalıktan uzak deniz keyfi arayanların radarında. Demircili'deki Melengeç Plajı ise bisiklet ve karavan tutkunlarına hitap ediyor.

İzmir'in sakin plajları kapsamında Dikili sahilleri

Dikili, İzmir'e uzak kaldığı için görece sakin kalabilmiş bir nokta. Bademli Köyü'ne bağlı Pissa Koyu, beyaz kumlu plajı ve serin suyuyla biliniyor. Hayıtlı Koyu, Denizköy ile Bademli arasında konumlanan tesissiz bir koy. Küçük Zindancık Koyu ise dar plajıyla hafta içi ziyaretçilerine ait. Kalem Adası ile Garip Adası arasındaki Akvaryum Koyu, "Ege'nin Maldivleri" lakabıyla tekne turlarının uğrak noktası arasında.