İzmir’deki belediye çalışanları ile yönetim arasındaki ipler iyice geriliyor. Tüm Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Nihat Filiz, dün CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile yaptıkları önemli görüşmenin detaylarını paylaştı ve istenen cevap alınmayınca "eylem" kararı aldıklarını paylaştı.

Ana gündem belliydi!

Görüşmenin ana gündemi; Bayraklı, Karşıyaka, Narlıdere ve Buca belediyelerindeki toplu sözleşme krizleriydi. Filiz, belediye yönetimlerinin mevcut hakları geriye çekme isteğine çok net bir şerh koyduklarını söylüyor. Mesajları aslında çok insani ve doğrudan: "Bu haklar masa başında hediye edilmedi, mücadeleyle kazanıldı; geri alınmasını kabul etmiyoruz."

Sendika tarafı, çözümün kavga değil diyalog olduğunu her fırsatta dile getiriyor ama o masanın da "eşit ve adil" şartlarda kurulması şartıyla.

"İş bırakıyoruz!"

Görüşme dün yapıldı, gözler bugün gelecek bir cevapta ya da gerçekçi bir adımdaydı. Ancak Filiz’in belirttiğine göre CHP kanadından beklenen o dönüş bir türlü gelmedi. Hal böyle olunca sendika da "Madem sesimiz duyulmuyor, o zaman iş bırakıyoruz" dedi.

Yarın ne olacak?

Belediye çalışanları yarın öğleden sonra işi bırakıyor. Sadece kendi şubeleri de değil; belediyede örgütlü tüm sendikalarla ortak hareket edecekler.

Yarınki program netleşti

İzmir sokakları yarın biraz kalabalık olacak. Planlanan akış tam olarak şöyle:

Saat 11.30: Herkes kendi belediyesinin önünde toplanıp açıklamasını yapacak.

Saat 13.30: Tüm belediye emekçileri Basmane Fuar Kapısı'nda buluşacak.

Yürüyüş: Basmane'den CHP İl Başkanlığı önüne kadar hep birlikte yürünecek.