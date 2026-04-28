Nesine 3. Lig 4. Grup’ta normal sezon tamamlandı. Normal sezonun tamamlanmasıyla ve 2.Lig'e yükselen takımların belli olmasıyla birlikte, gözler Play-Off mücadelelerine çevrilmişti. İzmir ekibi Karşıyaka'nın Nesine 3. Lig Play Off 1.Tur'undaki rakibi Ayvalıkgücü Belediyespor olurken, ilk maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Karşılaşma, Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu'nda oynanmıştı.

İzmir temsilcisi rövanş maçında bugün taraftarı önüne çıktı. Konak'ta bulunan Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda İzmir ekibi Karşıyaka, Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk etti. Heyecan dolu anlara sahne olan mücadelede gülen taraf Ayvalıkgücü Belediyespor oldu. Ayvalıkgücü Belediyespor, Karşıyaka'yı 2-0 mağlup ederek, tur atlayan taraf oldu.

İlk 11'ler!

Karşıyaka: Tunay Meral, Harun Kaya, Ensar Akgün, Hıdır Aytekin, Selim Demirci, Alpay Eroğlu, Berat Şahin, Murat Arslan, Erhan Öztürk, Mücahit Aslan, Ömer Faruk Sezgin

Ayvalıkgücü Belediyespor: Bartu, Batuhan, Adnan, Erdinç, Emirhan, Tugay, Baha, Hüseyin, Hamit, Ufuk

Nefesleri kesen rövanş!

Rövanş mücadelesi heyecan dolu anlara sahne olurken Ayvalıkgücü Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri; 52. dakikada Batuhan Akyüz ve 70. dakikada Yavuz Selim Taşer kaydetti.