Son Mühür/ Emine Kulak- Karşıyaka Belediyesi’nde başkan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde iki kadın belediye çalışanına yönelik cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlarını işlediği iddiasıyla hakkında dava açılan Berkhan Alptekin’in davasının ikinci duruşması, bugün Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dava 9 Temmuz’a ertelendi.

Dava sonrası mağdurlar, avukatları ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Şahıs basın açıklaması yapacağız diye emniyetten çevik kuvvet istedi”

Platform Sözcüsü Tülin Osmanoğlulları, "Tacize maruz kalan kadın arkadaşlarımızın duruşmasından çıktık. Şahıs Karşıyaka Belediyesi’nde başkan yardımcısıyken konumunu kullanarak yanında bulunan çalışan kadın arkadaşları taciz ediyor. Çünkü ona bir şey olmayacağına çok inanıyor. Bu ülkede ister siyasi iktidar olsun ister belediyelerdeki iktidar muhalefet partileri olsun, erkekler nüfuzu varsa kadın çalışanları taciz edebilirler. Bu şahıs o kadar hırslı ki, basın açıklaması yapacağız diye emniyetten çevik kuvvet istedi. Kadınlar öldürülürken piyasada olmayan çevik kuvvet, açıklama yapacağız diye buraya yığıldılar. Bu şahıs yaptığı şeyin ne olduğunu biliyor, kadınların onun peşini bırakmayacağını biliyor. Adalete sağlatana kadar bu davadan vazgeçmeyeceğimizi biliyor. Bu konuyu basına taşıdığımız için bir de gidip savcıya şikayet etti” dedi.

“Büyükşehir şahıs mağdur edildi diye daire başkanı yaptı”

Konuşmasında Büyükşehir'i hedef alan Osmanoğulları, "“Bu konuyu yargıya taşıdığımız için gidip bir de savcıya şikayet etti. Korkun gerçekten korkun, gücünüzü kullanarak kadınları taciz ediyorsunuz ya bu sizin hep yanınıza kar kalacak zannediyorsunuz ya gerçekten korkun. Buradan biz adaleti sağlatacağız. Emsal karar çıkartacağız. Hiçbir erkek, bulunduğu nüfusu kullanarak hiçbir kadını taciz edemeyecek. Bütün bu süreç yaşanırken, başkan yardımcısı iken, görevden alınıyor, suçlu bulunuyor, bu karar istinafa gidiyor, onaylanıyor. Sonra da Büyükşehir Belediyesi tarafından mağdur edildi, yeter biz seni daire başkanı yapalım deniliyor. Şuna davasını takip ettiğimiz faal daire başkanı. Biz biliyorsunuz ki bu ülkede kadın düşmanlığı olunca siyasi parti, muhalefet çok güzel iş birliği yapabiliyor. Ama biz bir kez daha bu duruşmadan sesleniyoruz. Biz kadın arkadaşlarımıza inanıyoruz. Olay yerinden neden hemen kaçmadın, bağırmadın. Bu ülkedeki bütün kadınlar bunun ne demek olduğunu biliyor. İşe ihtiyacım vardı o işe gitmek istiyordum dedi. Bu yolda yalnız yürümeyeceksiniz. Hiçbir erkek yargı sistemine güvenerek bu ülkede kadınları taciz edemeyeceksiniz."