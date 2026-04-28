Karşıyaka’da müzik dolu, çok özel bir gece geride kaldı. Karşıyaka Belediyesi kapsamında harika işler gerçekleştiren Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), bu kez sanatseverleri cazın o kendine has, büyüleyici dünyasına dahil etti. Arkas Holding’in katkılarıyla Suat Taşer Sanat Merkezi’nde organize edilen "Cazın Esintisi" konseri, İzmirli sanatseverlerden tam not aldı.

Gecenin konukları arasında Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve eşi Altan Ünsal’ın yanı sıra, sanata verdikleri destekle bilinen Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ve eşi Merve Arkas da vardı.

Enerji hep en yüksekte!

Konser boyunca sahne enerjisi bir an bile düşmedi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Karşıyaka Oda Orkestrası bizim göz bebeğimiz. Bu gece bizlere muhteşem bir konser yaşatan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Arkas Holding’e ve Sayın Lucien Arkas’a da İzmir’in kültür-sanat hayatına katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün sanatçılarımızla bizleri kendileri buluşturdu. Bizim için çok değerliydi. İzmir’de, Karşıyaka’da böyle güzel buluşmaların devamı için bu tür katkılar çok önemli. Kültür ve sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak, nitelikli etkinliklerle yaşama değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"Müziksiz bir dünya olmaz"

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas da “Müzik ruhun gıdasıdır. Müziksiz bir dünya olmaz. Bu güzel gece için Sayın Başkanımıza ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.