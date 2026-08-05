Son Mühür/Hüseyin Demir A Milli Erkek Futbol Takımımız, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi’nde mücadele edecek. Bizim çocuklar, Kasım ayında evinde Belçika ile kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Türkiye-Belçika maçının İzmir’de Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı. İzmir’de iki yıl aradan sonra milli maç heyecanı yaşanacak.

“Gürsel Aksel’de milli heyecan”

Göztepe Spor Kulübü’nün stadyumu Gürsel Aksel, üçüncü kez, milli müsabakaya ev sahipliği yapacak. Gürsel Aksel Stadyumu’nda en son oynanan milli müsabakada Türkiye, İzlanda’yı 3-1 mağlup ederken tribünlerde büyük coşku ve sevinç vardı. İzmirliler, 12 Kasım’da milli bayramı tekrardan yaşayacak. İZVAK (İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı) Başkanı Ali Erten, İzmir’in milli maça ev sahibi olmasını gazetemize değerlendirdi.

“İZVAK Başkanı Ali Erten’den Son Mühür’e özel açıklamalar”

Kentin; ekonomik, kültürel, sosyal gelişiminde ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının önemli rolü olduğu biliniyor. Gürsel Aksel Stadyumunun kentimiz için önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirten İZVAK (İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı) Başkanı Ali Erten, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erten, Gürsel Aksel Stadyumunun kentimizin marka değeri için önemli olduğunu belirtirken İzmirlilerin her zaman milli maça hazır olduğunu vurguladı.

“Gürsel Aksel Stadyumu, kentimizin gurur kaynağı”

Gürsel Aksel Stadyumunun kentimiz için önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirten İZVAK (İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı) Başkanı Ali Erten, “A Milli Futbol Takımımızın, 12 Kasım 2026 tarihinde Avrupa Şampiyonası eleme maçları kapsamında Belçika ile oynayacağı maçın Gürsel Aksel Stadı’na verilmesinden büyük mutluluk duyduk. Gürsel Aksel Stadı, modern yapısı ve muhteşem atmosferiyle kentimizin gurur kaynağıdır” diye konuştu.

“İzmir taraftarı her zaman hazır”

İzmir taraftarının her zaman milli maçlara hazırlıklı olduğunu vurgulayan İZVAK (İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı) Başkanı Ali Erten, “İzmir olarak çok uzun seneler milli maçlara hasret kalmıştık. Gürsel Aksel’in tamamlanması ve sunduğu imkanlar sayesinde son dört yılda iki kez milli maçlara başarı ile ev sahipliği yaptık. Futbol sevgisi ve coşkusuyla her zaman örnek olan İzmir taraftarı, Milli Takımımızı en güzel şekilde ağırlamaya ve Belçika Milli Takımı’nı da dostluk, centilmenlik ve unutulmaz bir stat atmosferi içinde misafir etmeye hazırdır” şeklinde konuştu.

“İzmir, köklü bir futbol kentidir”

İzmir’in futbol tarihine tanıklık eden köklü bir futbol kenti olduğunu söyleyen Ali Erten, “İzmir, futbolun tarihine tanıklık etmiş köklü bir futbol kentidir. Daha önceki milli maçlarda her renkten, her kulüpten taraftarımız tek yürek olmuş ve milli takımımıza yan yana ve coşkuyla destek vermişti. Bu kez de aynı atmosferi yaratacağız. Binlerce taraftarımızın vereceği destek, ay-yıldızlı formamızın sahadaki en büyük gücü olacaktır” ifadelerini kullandı.