Satu Taşdemir'in vefat nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Aileden ya da üniversiteden bu yönde bir bilgi paylaşılmadı. Kamuoyuna duyurulan tek detay cenaze programı oldu.

Rektörlük görevini 2023'ten bu yana yürüten Taşdemir, aslen Sinoplu. Doğduğu şehirde göreve geldi. Şimdi aynı şehirde annesini uğurluyor.

Cenaze töreni nerede ve saat kaçta?

Merhumenin cenazesi 6 Ağustos 2026 Perşembe günü defnedilecek. Cenaze namazı öğle namazının ardından Alaattin Camii'nde kılınacak.

Namazın ardından merhume Çukurbağ Şehir Mezarlığı'na götürülecek. Defin işlemi burada yapılacak. Cenazeye ailenin yanı sıra üniversite yönetiminin de katılması bekleniyor.

Rektör Taşdemir'in memleketi Sinop

Şakir Taşdemir 1971'de Sinop'un Durağan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sinop'ta tamamladı, ardından yolu Ankara'ya düştü. Üniversite yılları da böyle başladı.

Lisans eğitimini 1994'te Gazi Üniversitesi'nde bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını ise Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yaptı. 2013'te doçentlik unvanını aldı; alanı bilgisayar-bilişim bilimleri ve mühendisliğiydi.

Selçuk'tan Sinop rektörlüğüne uzanan kariyer

Akademik hayatının uzun bir bölümü Konya'da geçti. Doktora sonrasında da bu şehirde kaldı. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalıştı, sonrasında aynı fakültede dekanlık yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda da görev aldı.

Rektörlük ataması 2023 yazında Resmî Gazete'de yayımlandı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyordu ve aynı kararla 20 üniversitenin rektörü değişti. Taşdemir görevine 7 Ağustos 2023'te başladı, koltuğu sekiz yıldır bu görevi yürüten Prof. Dr. Nihat Dalgın'dan devraldı. Devir teslim töreninde memleketinde görev yapmayı bir kazanç olarak gördüğünü dile getirdi.

Uzmanlık alanları arasında yapay zeka, görüntü işleme, mobil programlama, bulanık mantık ile sanal ve artırılmış gerçeklik bulunuyor. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi, konferans bildirisi ve kitap çalışması var. Evli ve iki çocuk babası.