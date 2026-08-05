İsmail Hacıoğlu'nun son görünümü takipçilerin dikkatini çekti. Oyuncunun belirgin biçimde kilo verdiği, yüz hatlarının keskinleştiği görüldü. Saç ve sakal stilinde de değişikliğe gitti.

Kilo verme sürecine ilişkin ne oyuncudan ne de ailesinden bir açıklama geldi. Yöntem, süre ya da neden konusunda kamuoyuna açık bir bilgi bulunmuyor. Ortada yalnızca fotoğraflar ve altına düşen yorumlar var.

Sosyal medyada ne konuşuldu?

Takipçiler yeni kareyi eski fotoğraflarla yan yana koydu. Ardından yorumlar arka arkaya geldi: "Bir hayli zayıflamış", "Bambaşka biri olmuş", "İmajını tamamen değiştirmiş".

Değişimin sadece kiloyla sınırlı kalmadığını söyleyenler de var. Saç sakal düzenlemesi, oyuncunun genel görüntüsünü epey farklılaştırdı. Bu yüzden bazı takipçiler ilk bakışta tanımakta zorlandığını yazdı.

İkinci evlilik sessiz bir törenle yapıldı

Hacıoğlu ile yapımcı Duygu Kumarki, 2016'da evlendi. Kızları Yemin de bu evlilik döneminde dünyaya geldi.

İlişki 2020'de sona erdi. Anlaşmalı boşanma davası Beykoz Adliyesi'nde görüldü ve duruşma yalnızca birkaç dakika sürdü. Ayrılık döneminde çeşitli iddialar gündeme geldi, taraflar ise ayrıntılı bir açıklama yapmamayı tercih etti.

Bağ tamamen kopmadı. Kızları için sık sık bir araya gelen ikili, zamanla yeniden yakınlaştı. 2024'te ilişkilerine ikinci bir şans verdiler; araya kısa ayrılıklar girse de vazgeçmediler. Nikah 1 Ağustos 2025'te, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle kıyıldı.

Çiftin şimdiki tercihi sessizlik

İkinci evlilikten sonra Hacıoğlu ve Kumarki gözlerden uzak bir hayat kurdu. Magazin gündeminde yer almak yerine sakin bir düzen tercih ettiler.

Bu nedenle sosyal medya paylaşımları da seyrek geliyor. Son aile karesinin bu kadar ilgi görmesinin bir sebebi de bu; takipçiler oyuncuyu uzun süredir bu kadar net bir karede göremiyordu. Oyuncunun kilo verme sürecine dair bir açıklama gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsiz.