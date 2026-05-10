Son Mühür/ Osman Günden- Karşıyaka Belediyesi'nin bu yıl 37. kez düzenlediği geleneksel Zübeyde Hanım Koşusu, Anneler Günü'nde bin 100 kişinin katılımıyla yapıldı. Sabah saat 09.00’da Anayasa Meydanı’ndan başlayan yarışta sporcular Cemal Gürsel Caddesi ve Girne Bulvarı güzergahını takip ederek Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’na kadar koştu. Yarışın sonunda yaş kategorileri ve paralimpik kategorisinde ilk sırayı alanlara kupaları verilirken, bitiş çizgisini gören her katılımcıya anı madalyası takdim edildi.

Helil Kınay da katıldı

Koşunun ardından Zübeyde Hanım’ın kabri başında resmi bir anma töreni gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı törende anıt mezara kırmızı karanfiller bırakıldı. Törende en dikkat çeken detay ise Selanik’teki Ataevi’nden getirilen toprağın Zübeyde Hanım’ın mezarına serpilmesi oldu. Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şubesi ise şehit öğretmen Ayla Kara’yı "Yılın Annesi" ilan etti.

Başkan Ünsal: "Cumhuriyet mirasına sahip çıkacağız"

Törende konuşan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, annelerin toplumun temel direği olduğunu ve Zübeyde Hanım’ın yetiştirdiği evlatla bir milletin geleceğini şekillendirdiğini belirtti. Karşıyaka olarak Cumhuriyet değerlerine ve kadın haklarına olan bağlılıklarını sürdüreceklerini ifade eden Ünsal, tüm annelere saygı ve minnetlerini sundu. Etkinlik boyunca evcil hayvanlarıyla katılanlar için "can dost" kategorisinde özel ödüller ve mama yardımları da yapıldı.

Yarışın kazananları netleşti

37. Zübeyde Hanım Koşusu’nda genel klasman sonuçları şu şekilde oluştu:

Erkekler: 1. Kaan Sarı, 2. Mertcan Koşar, 3. Hüseyin Sezgin.

Kadınlar: 1. Delfin Eylül Avcı, 2. Ece Özkan, 3. Dolunay Onaran.

İzmir'in dört bir yanından gelen vatandaşlar, törenin ardından anıt mezar çevresinde anma ziyaretlerini sürdürdü.