Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Rize’de gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitinginde çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. CHP lideri "Ey Rize güzel Rize..." başladığı mitingte ekonomiden siyasete birçok başlığa değindi. 1977’den itibaren kazamadıkları Rize için ‘1980 yılında elimizde aldılar’ diyen Özel Rize başkanlarına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“1977’den bu yana Cumhuriyet Halk Partisi olarak Rize’yi kazanamadık. 1977’de sandıkla almıştık, 1980’de silahla elimizden aldılar. Şimdi bir iktidar yürüyüşündeyiz. Yeniden Rize’de iddialıyız, güçlüyüz, birlikteyiz, bir aradayız. İriyiz, diriyiz, hep beraber ayaktayız. Şimdi yine bir darbe girişimi ile yürüyüşümüzü durdurmaya çalışanlar var. Ancak şunu söyleyelim.

Biz Rize Belediyesi’ni seçimlere girdik, kazanamadık. Rize’nin kararına sonuna kadar saygılı olduk. Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi’nden seçilen Rahmi Metin Başkan’a, hangi siyasi partiden olursa olsun Rize Belediye Meclisi’nde görev yapan tüm meclis üyelerine tebriklerimizi sunuyoruz. Rize için taş üstüne taş koyanın önünde saygıyla yürüyoruz. 2019 yılında Rize’den bir başına örgütümüzle birlikte tek belediyemizi kazanan Fındıklı Belediye Başkanımız hem o gün, hem bugün rekor oyla seçilen Ercüment Çervatoğlu’nu saygıyla selamlıyorum.

Bu seçimlerde ona katılan Neşet Çakır Başkanımı ve Pazar’ı selamlıyorum. Ardeşen’de tarih yazan Enver Atagün Başkanımızı ve Ardeşen’i selamlıyorum. Onlar seçilip yüzünü Rize’ye dönenler; yüzlerini Fındıklı’ya, Ardeşen’e, Pazar’a dönenlerdir. Onlar partimiz adına sizlere hizmet edenlerdir. Bunun yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eserinden biri olan kendisinin ifade ettiği Cumhuriyet Halk Partisi’nin bayrağını burada taşıyanlara, baba ocağının dumanını tüttürenlere, çorbasını kaynatanlara selam olsun. Onun şahsında tüm örgütümüzü selamlıyorum. Saltuk Deniz Başkanımıza ve tüm ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum.”

"Allah kabul eder mi bilmem? Ama millet affetmeyecek.”

CHP lideri Akın Gürlek için ortaya adeta bomba bıraktı. Memleketinden Cumhurbaşkanı’na seslenen Özel “Akın Gürlek bu ülkeyi bir felakete sürüklemektedir. . Bu Akın Gürlek’in dün akşam neler yaptığını söyledim. Cumhurbaşkanı’yla, hemşerinizle kriptolu telefonla konuşuyor. Diyor ki ‘Devletin başına bilgi vereceğim tabii.’ Savcı iken Cumhurbaşkanı ile Hazreti Ali Camii’nin VIP odasında buluşup Operasyon planlıyordu. Şimdi kriptolu telefonla konuşup Tayyip Erdoğan’ın sesini kayda alıyor. Suç olacak her şeyi ona onaylatıyor, kayda alıyor. Bir kasa tutmuş, o bankadaki kasaya ses kayıtlarını istifliyor. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum.

Nasıl 17 - 25 Aralık’ta sen ameliyata girerken fırsat bilip harekete geçmişlerdi, karşı atak verdin. Şimdi sesleniyorum. Bugün Ankara, Ankara’da o banka, o bankada o kasa, orası kapalı ama İçişleri Bakanlığı gidebilir, hızla bir karar aldırabilir. O banka kasasını açtırabilir. Akın Gürlek’in, senin ilerisi için sesini kaydettiği o hafıza kartlarına el koyabilir. Bu operasyonu bugün yaparsan memleketi de kurtarırsın, büyük bir yanlıştan da dönersin. Zamanında ‘Ben arkasındayım, bu işin savcısı benim’ demiştin. Sonra mahcup oldum. Döndün, ‘Kandırdılar beni. Milletim de Rabbim de affetsin’ dedin. Eğer bu Akın Gürlek’i, bu haysiyet cellatlıklarına devam ettireceksen bundan sonraki tövbeyi Allah kabul eder mi bilmem? Ama millet affetmeyecek.” Dedi.

"Hemşerilerinle yüz yüzeyim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘1 aya kalmaz insan içine çıkamayacak’ sözlerine ise kürsüden seslenen Özel “Bak Sayın Erdoğan 14 ay geçti, insanların içindeyim, Rize’deyim, meydandayım. Diyordu ki ‘Birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar.’ İki haftada bir Silivri’deyim. Arkadaşlarımla yüz yüzeyim. Rize’deyim, hemşerilerinle yüz yüzeyim. Diyordu ki ‘Eşlerinin bile gözlerinin içine bakamayacaklar.’ Bizde ne gözüne bakamayan bir eş, bir evlat, bir baba, bir ana; ne de vatandaşın içine çıkamayanlar var. Ama soruyorum, Rize’den soruyorum. AK Partilileri meydanlarda görüyor musunuz? Yanınıza geliyorlar mı? Hatır soruyorlar mı?” diyerek gönderme yaptı.