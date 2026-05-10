Süper Lig'de sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, son dönemde sarı-kırmızılı camiada en çok tartışılan isimlerin başında geliyor. Victor Osimhen transferi sonrası oyun kurgusunda yaşanan değişim ve Icardi'nin rotasyon oyuncusu konumuna düşmesi, yıldız ismin huzursuz olduğu iddialarını beraberinde getirdi. Teknik heyetle olan bağların zayıfladığı yönündeki yorumlar ve menajer kanadından gelen açıklamalar, ayrılık ihtimalini her geçen gün daha da güçlendiriyor. Mauro Icardi transfer gelişmeleri, Galatasaray son dakika haberleri ve yıldız golcünün İtalya rotası... İşte konuya dair tüm merak edilenler...

MAURO ICARDI GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU, SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Galatasaray için adeta bir ikon haline gelen Icardi’nin takım içindeki durumu hakkındaki belirsizlik sürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli golcü ile kulüp arasındaki yeni kontrat görüşmeleri henüz netlik kazanmadı. Özellikle Victor Osimhen transferiyle birlikte kadrodaki "vazgeçilmez" statüsünü kaybeden Icardi'nin, başrolde olmadığı bir yapıda kalmaya sıcak bakmadığı iddia ediliyor. Icardi'nin menajerinin yapmış olduğu "sözleşme görüşmeleri netleşmedi" açıklaması da akıllarda soru işaretleri yaratıyor.

MAURO ICARDI'NIN YENİ TAKIMI HANGİSİ OLACAK, JUVENTUS'A MI GİDİYOR?

Arjantinli yıldızın yeniden İtalya Serie A’ya dönme hazırlığında olduğu kulislerde konuşulmaya başlandı. İtalyan devi Juventus'un yanı sıra Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Como'nun Icardi için devrede olduğu biliniyor. Yıldız oyuncunun menajerinin İtalya'daki kulüplerle temas halinde olduğu ve şartları değerlendirdiği ifade ediliyor.

OKAN BURUK’TAN ICARDI AÇIKLAMASI: TAKIM İÇİNDE GERGİNLİK Mİ VAR?

Okan Buruk, Mauro Icardi hakkında olumsuz bir açıklama yapmış değil. Ancak yıldız golcünün sahadaki durumu, yedek kaldığı maçlardan sonra sergilediği tavırlar ve oyuna girdikten sonraki isteksiz hallerini değerlendiren yorumcular yıldız futbolcunun teknik heyetle arasının eskisi kadar iyi olmadığını dile getiriyor.