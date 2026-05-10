Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in iş ve diplomasi dünyasını bir araya getiren anlamlı bir törenle, genç iş insanı Feyzi Kaya, İsveç’in İzmir Fahri Konsolosu olarak görevine resmen başladı.

Karaca Otel’in kapılarını açtığı resepsiyonda, İsveç Krallığı tarafından hazırlanan atama diploması bizzat verildi.

Diploması Başkonsolos Hernmarck’tan

Gerçekleşen tören, yalnızca bir atama değil aynı zamanda uluslararası bir buluşma noktası oldu. İsveç İstanbul Başkonsolosu Karin Hernmarck’ın yanı sıra Almanya ve Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosları Ralf Schröer ve Alexandros Kostas da geceye gelen isimler arasındaydı. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ve çok sayıda iş insanı, Feyzi Kaya’nın bu yeni coşkusuna ortak oldu.

"Kısa süre önce NATO müttefikleri olduk"

Başkonsolos Karin Hernmarck gerçekleştirdiği konuşmada iki ülke arasındaki bağın ne kadar köklü olduğuna vurgu yaparak,

“Bu ilişkinin kökleri çok derinlere inmektedir. İlk temasın, yaklaşık 900 yılı civarında Björn isimli bir Viking kralı tarafından kurulduğu söylenmektedir.

Daha resmi diplomatik ilişkiler ise 18. yüzyılda başlamış, 1757 yılında İstanbul’da bir konutun satın alınmasıyla pekişmiştir.

O tarihten bu yana, bu tarih, bağlar ticaret ve yatırımlar, kültürel işbirlikleri ve turizm gibi alanlarda güçlü ve modern bir ortaklığa dönüşmüştür. Kısa bir süre önce NATO müttefikleri olduk.” ifadelerini kullandı.

Ege Bölgesi İsveç İçin Neden Önemli?

Hernmarck, İzmir ve çevre illerin İsveçli şirketler ve turistler için bir ilgi odağı olduğunun altını çizdi. Bölgenin hareketli yapısının altını çizen Başkonsolos, konsolosluk faaliyetlerinin yalnızca kağıt üzerinde kalmadığını,

“Bölge; dinamik, dışa açık bir iş ortamına sahiptir ve endüstri, enerji, ambalaj, perakende ve lojistik gibi sektörlerde faaliyet gösteren birçok İsveçli şirket burada iş yapmaktadır.

Aynı zamanda Ege kıyıları, İsveçli ziyaretçiler için en cazip destinasyonlar arasındadır. Her yıl yaklaşık 300.000 İsveç vatandaşı Türkiye’ye seyahat etmekte ve bunların önemli bir bölümü güzel sahilleri ve misafirperverliği dolayısıyla Ege şehirlerini tercih etmektedir.

İş, turizm ya da uzun süreli ikamet amacıyla gerçekleşen bu insan hareketliliği, güçlü ve güvenilir bir konsolosluk varlığını yalnızca değerli değil, aynı zamanda vazgeçilmez kılmaktadır.

Bu noktada Fahri Konsolosluk ağımız son derece hayati bir rol üstlenmektedir. Pasaportunu kaybeden İsveç vatandaşlarına yardımcı olur, emekli vatandaşlarımızın ödemelerini alabilmelerini sağlar ve Türkiye’de doğan yeni İsveç vatandaşlarının ilk pasaportlarını almalarına destek olursunuz.

Kriz zamanlarında ise bu rol daha da kritik hale gelir. Deprem, orman yangını ya da ciddi kaza gibi durumlarda Fahri Konsolosluklar çoğu zaman vatandaşlarımızın temasa geçtiği ilk yer olur.” sözleriyle anlattı.

"Uygun bir isim bulduğumuza yürekten inanıyoruz"

Yeni konsolosun yetki alanının büyüklüğünden bahseden Hernmarck, Feyzi Kaya’ya olan güvenini, “Tüm bu nedenlerle, İsveç’i temsil edecek doğru kişileri seçmek en üst düzeyde önem taşımaktadır.

Ve biz, sevgili Feyzi Bey, sizinle bu göreve son derece uygun bir isim bulduğumuza yürekten inanıyoruz. İzmir Fahri Konsolosu olarak Afyon, Aydın, Denizli, Kütahya, Manisa ve Muğla illerini de kapsayan bir bölgeden sorumlu olacaksınız.

Sahip olduğunuz kapsamlı mesleki deneyim, bölgeye dair derin bilgi birikimi ve uluslararası iş birliğini geliştirmeye olan güçlü bağlılığınız; bizlerin Fahri Konsoloslarımızda oldukça değer verdiği niteliklerdir.” sözleriyle anlattı.

Feyzi Kaya: "Büyük şeref ve mutluluk duyuyorum"

Yeni görevine başlayan Feyzi Kaya ise İzmir’in demokratik ve çok kültürlü yapısıyla İsveç’in modern değerlerinin uyum sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı,

“Bugün burada, İsveç’in İzmir Fahri Konsolosluk Ofisi’nin açılışı vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten, İsveç Kralı ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından İzmir İsveç Fahri Konsolosu olarak atanmaktan büyük şeref ve mutluluk duyuyorum.

İsveç ile ilişkilerimiz, 2013 yılında imzalanan bildiriyle stratejik ortaklık düzeyine ulaşmış; İsveç’in 2024 yılında NATO’ya katılımıyla birlikte ilişkilerimiz müttefiklik boyutu da kazanmıştır.

İzmir ise tarih boyunca bir liman kenti olmanın getirdiği açıklık, dinamizm ve çok kültürlü yapısıyla öne çıkmıştır.

Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı ve ticaret yaptığı bu şehir, İsveç ile güçlü bir sinerji oluşturabilecek büyük bir potansiyele sahiptir.

İnsan hakları, demokrasi ve dünya barışı konularında aktivist bir siyasetçi olan eski İsveç Başbakanı Olof Palme’nin İzmir'de ismini taşıyan iki anıtı ve bir çocuk parkı bulunmaktadır. Bu durum, İzmir’in sahip olduğu insani değerlerin İsveç ile olan ortak paydasına güzel bir örnektir.”

"Zemin hazırlayacağına yürekten inanıyorum..."

Kaya, yeni dönemde yalnızca ticari değil, akademik ve kültürel iş birliklerine de değineceklerini söyleyerek, “Bu temsilciliğin; iş dünyasından akademiye, kültürden teknolojiye kadar pek çok alanda somut iş birliklerine zemin hazırlayacağına yürekten inanıyorum.

Ayrıca bölgemizde yaşayan ve ülkemizi ziyaret eden tüm İsveçli dostlarımıza ve bölgemizde faaliyet gösteren İsveçli şirketlere destek olmak amacıyla konsolosluk ofisimizin büyük bir özveriyle çalışacağını da vurgulamak isterim.

Bugüne kadar İzmir İsveç Fahri Konsolosluğu görevini başarıyla yürüten ve bu göreve atanmam sürecinde bana büyük destek veren Sayın Yiğit Tatış’e de teşekkürlerimi sunuyorum.” sözlerini tamamladı.