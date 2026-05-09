Müzik dünyasına adım atmadan önce futbol sahalarında ter döken, ardından ticarete atılıp dünyayı gezen Ragıp Narin, farklı hayat hikayesiyle dikkat çekiyor. Çıkardığı şarkılarla özellikle dijital platformlarda büyük yankı uyandıran ünlü ismin kim olduğu, ailesinin kökeni ve özel hayatındaki detaylar binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İnternet kullanıcıları "Ragıp Narin kiminle evli", "Ragıp Narin futbolcu mu" ve "Ragıp Narin şarkıları" gibi aramalarla şarkıcının geçmişini mercek altına alıyor. Peki, müzik piyasasında adından sıkça söz ettiren Ragıp Narin aslında kim?

RAGIP NARİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

19 Mart 1996 tarihinde Hatay’ın Antakya ilçesinde doğdu. Babası Türk, annesi ise Arap kökenli. Çift kültürlü bir ailede büyümesi, Ragıp Narin'in yaptığı müziğe de doğrudan yansıdı. Genç sanatçı, Latin, Akdeniz ve Arap ezgilerini modern pop müziğiyle birleştirerek kendi tarzını oluşturdu.

FUTBOLCULUKTAN MÜZİSYENLİĞE: RAGIP NARİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ragıp Narin, müzik sektörüne girmeden önce profesyonel futbolcuydu ve memleketinin takımı Hatayspor'da forma giydi. Futbolu bıraktıktan sonra ticarete yönelen Narin, işi gereği 80'e yakın ülkeye seyahat etti. Bu yurt dışı gezilerinde yanından ayırmadığı gitarıyla sürekli besteler yaptı. İlk profesyonel adımını 2019 yılında çıkardığı "Sevda Çiçeği" şarkısıyla attı. Özellikle TikTok platformunda ciddi bir dinleyici kitlesi yakalayan Narin, 2026'nın Şubat ayında "İstanbul" adını verdiği 21. teklisini dinleyicilerle buluşturdu.

RAGIP NARİN EVLİ Mİ, SEVGİLİSİ VAR MI?

Sosyal medyada 3.5 milyona yakın takipçisi olan şarkıcının özel hayatı da müzik kariyeri kadar gündemden düşmüyor. Şarkıcıyı yakından takip eden hayranlarının en çok sorduğu "Ragıp Narin evli mi?" sorusunun cevabı ise hayır. Kariyerine ve yeni müzik çalışmalarına odaklanan ünlü fenomen şu anda bekar.