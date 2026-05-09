Son Mühür / Emine Kulak- İzmir’in Konak ilçesinde bulunan ve açık hava pazarı olarak tarihte önemli bir yere sahip olan Kemeraltı Çarşısı’nda dükkanını açan esnaf ile alışverişe gelen vatandaşların araçlarını park etmesi için kullandığı Çankaya katlı otoparkı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yakın zamanda kullanıma kapatılmıştı. Söz konusu karar siyasette de muhalefete kapı aralamıştı. Diğer yandan esnaf ve meslek odalarının tepkilerine neden olmuştu. Kemeraltı esnafı tepki göstermek için kepenk indiriyor ve otopark önünde basın açıklaması yapıyordu.

Süreçte esnaftan 30 bin tane ıslak imza toplanıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban’a teslim edilmişti.

30 milyon liralık ödenek ayırdı iddiası

İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda esnaf ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Çankaya Katlı Otoparkı’nın depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatılması sonrası başlayan tartışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Bölge müdürünün Ankara’da Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüştüğü ve otopark için 30 milyon liralık ödenek ayrıldığı öne sürüldü. Ödeneğin ardından otoparkın yeniden açılmasının da gündemde olduğu iddia edildi.