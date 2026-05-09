Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- Karşıyaka Belediyesi, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelli Farkındalığı Haftası’na özel bir etkinlik takvimi hazırladı. Engelsiz organizasyonlar, 11 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00’te Karşıyaka Kent Konseyi Engelsiz Yaşam Meclisi tarafından düzenlenen bisiklet turuyla başlayacak. Karşıyaka İskelesi’nden başlayıp Zühtü Işıl Meydanı’nda noktalanacak turun ardından meydanda çeşitli gösteriler ve gün boyu sürecek bir kermes gerçekleştirilecek.

Bir dolu etkinlik var

Etkinlikler kapsamında 12 Mayıs’ta Karşıyaka Çarşısı, ZİÇEV Marş Korosu ve Belediye Engelli Merkezi’ndeki annelerin seslendireceği “Çarşıda Müziğin Sesi” dinletisine ev sahipliği yapacak. 13 Mayıs’ta Yasemin Kafe önünde gökyüzü uçurtmalarla buluşacak, ZİÇEV Ritim Grubu’nun sahne performansının ardından Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü basketbolcuları ise gösteri maçı düzenleyecek.

Atölye ve müzik ziyafeti

14 Mayıs’ta Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek olan "Erişilebilir Gelecek: Kapsayıcı Yaşam için Ortak Tasarım Çalıştayı", atölyeler ve Cem Vardarcı ile Özge Çeltik’in müzik ziyafetiyle sergilenecek. 16 Mayıs’ta Çarşı Kültür Merkezi’nde Belediye Engelli Merkezi’nin hazırladığı özel müzikal beğeniye sunulacak haftanın kapanışı ise 18 Mayıs pazartesi akşamı Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde İZOT ve ZİÇEV’in birlikte düzenleyeceği “Notalar Engel Tanımaz” konseriyle yapılacak.

“Dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyoruz”

Organizasyon kapsamında konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Bu anlamlı haftada hem toplumsal farkındalığı artırmayı hem de dayanışma ruhunu güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Engelsiz bir yaşamı kent kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Karşıyaka’da her bireyin sosyal hayata eşit ve aktif katılımını desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu hafta boyunca düzenlediğimiz etkinliklerle hem farkındalığı artırmayı hem de dayanışma ruhunu güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu ortak duyarlılığa katkı sunmaya davet ediyoruz” dedi.