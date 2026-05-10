Süper Lig'de haftalardır süren heyecan, Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle sona erdi. Puanını 77'ye yükselterek şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, 26. kez mutlu sona ulaştı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar meydanları doldururken, resmi kupa töreninin detayları da netleşmeye başladı. Peki, 2026 Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? İşte sarı-kırmızılı kulüpten yapılan o açıklama ve törenin ayrıntıları...

2026 GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Antalyaspor galibiyetinin ardından şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyen Galatasaray'da kutlama programı için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı ilk duyuruda kutlamaların bu gece yapılmayacağını belirtti. Yapılan açıklamada, Kemerburgaz ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde herhangi bir etkinlik düzenlenmeyeceği vurgulandı. 26. şampiyonluk kutlamasının tarihi ve mekan bilgisi, önümüzdeki günlerde kulübün resmi kanalları üzerinden taraftarlarla paylaşılacak.

GALATASARAY KUPA TÖRENİNDE KİMLER SAHNE ALACAK?

Her yıl görkemli şovlara sahne olan Galatasaray kupa töreninde bu yıl kimlerin sahne alacağı şimdiden merak konusu oldu. Genellikle RAMS Park'ta düzenlenen törenlerde ünlü sanatçılar ve DJ performansları yer alıyor. 2026 şampiyonluk kutlaması için sahne alacak isimler henüz resmiyet kazanmadı. Kulübün kutlama programını netleştirmesinin ardından törende konser verecek sanatçıların da taraftarlara duyurulması bekleniyor.

GALATASARAY KAÇINCI ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ?

Süper Lig'in 33. haftasında en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını koruyan Galatasaray, ligin bitmesine bir maç kala şampiyon oldu. Antalyaspor deplasmanından 4-2'lik skorla 3 puanı hanesine yazdıran "Cimbom", toplamda 26. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki hafta oynanacak olan son lig maçının ardından kupayı kaldırmak için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile koordineli olarak kupa töreni tarihini belirleyecek.