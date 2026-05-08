SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Çiğli’de bulunan özel bir hastanede burun estetiği için masaya yatan 23 yaşındaki Hatice Öncü’nün ameliyat sonrası ölümü, sağlık sistemindeki "hastane prestiji" ve "ticari kaygı" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada müfettişler tek bir soruya yanıt arıyor. Aile ve hukukçular, genç kızın durumu ameliyat anında kötüleşmesine rağmen, nakil için neden 24 saat bekletildi? sorusuna yanıt verilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

Aileye 'Ödem Oluştu' Dediler

İddialara göre Çarşamba günü Dr. Ü. K. tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında Hatice Öncü’nün narkoza tepki vermediği ve uyandırılamadığı anlaşıldı. Ancak hastane yönetimi, durumu aileye "iyileşecek, ödem oluştu" telkinleriyle açıklarken, tıbbi olarak en kritik süreci kendi bünyesinde tutarak geçirdi. Perşembe günü tam donanımlı İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğinde ise genç kız için artık çok geçti.

'Ek Ücret' Talep Edildi İddiası

Edinilen bilgilere ve şikayet platformlarındaki kayıtlara göre, Özel hastane hakkında daha önce de "Tamamlayıcı sağlık sigortası olmasına rağmen usulsüz ek ücret talep edildiği" ve "Vezne onayı olmadan müdahale başlatılmadığı" yönünde çok sayıda iddia mevcut. Hatice’nin ailesi, "Kızımız yoğun bakımda can çekişirken bizden para istediler, vezneye yönlendirdiler" beyanı, hastanenin bu "ticari alışkanlığının" bir parçası mıydı? sorusunu sorarken, hukukçular, sevkin gecikmesinde "hastanın durumunu gizleme" ya da "maddi hesaplaşma" ihtimali üzerinde duruyor.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Müfettişleri İnceleme Başlattı

Hastane yönetimi sessizliğini korurken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü müfettişleri ameliyat anı ile sevk anı arasındaki tüm dijital kayıtları incelemeye aldı. Eğer 24 saatlik bekleme süresinde bir "idari ihmal" ya da "usulsüz ödeme bekleyişi" tespit edilirse, hastanenin ruhsatı ve SGK anlaşması iptal edilme noktasına gelebilir.

Adli Tıp Raporu İddiaları Aydınlatacak

Hatice’nin babası İbrahim Öncü’nün, "Kızımın beyninde ve ciğerlerinde ödem olmuş dediler, yalanla bizi oyaladılar" sözleri, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporla bilimsel bir zemine oturacak. Otopsi sonuçları, Hatice’nin ameliyat masasında mı, yoksa o "bekletilen" 24 saatlik süreçte mi beyin ölümünün gerçekleştiğini ortaya koyacak. Özel hastanenin Hatice’yi bir gün boyunca bünyesinde tutması, tıbbi bir zorunluluk mu yoksa bir skandalın üstünü örtme çabası mı? cevabını yargı verecek.