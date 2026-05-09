Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la iş insanı Azat Yeşil'i karşı karşıya getiren Mavişehir'deki TOKİ satışı İzmir'in ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.

Hazine'den 94 metrekarelik bir hisse satışıyla Azat Yeşil'in araziye ortak edildiğine dikkat çeken Cemil Tugay, sadece Yeşil'in girebildiği ihale sonucu tüm arazinin el değiştirdiğini belirterek "Yapılan şeytanlığa nutkum tutuldu" ifadesiyle tepki göstermişti.

Cemil Tugay'ın eleştirilerinin ana hedefi haline gelen Azat Yeşil ise söz konusu bölgeye çok katlı yapılaşma değil yaşlı bakımevi yapmayı düşündüklerini açıklamıştı.

Huzurevi projesi yaşama geçtiğinde...

İzmir'in önde gelen iş insanlarının da bulunacağı bir projeyle işletmeciliği kendilerinin yapacağı bir huzurevini kent kazandıracaklarını belirten Azat Yeşil'e destek, Karşıyaka eski Belediye Başkanı Cihan Türsen'den geldi.

Taraflar arasında süren tartışmada asıl önemli olanın Karşıyaka olması gerektiğine dikkat çeken Türsen, söz konusu bölgeyle ilgili Karşıyaka ya da Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım projesi varsa bu öncelik olmalı. Ancak yoksa yatırımcı olarak Azat Yeşil'in kente gerekli olan yaşlı bakımevi projesinin önü açılmalı çağrısında bulundu.

Tartışma değil çözüm için...



Konuya ilişkin çözüm önerilerini sıralayan Cihan Türsen,

''Karşıyaka Mavişehirdeki, Belediye Hizmet Alanı satış gündemini, tartışma değil çözüme götürmek için

1- Belediyelerin, hizmet alanı gereksinimi önceliklidir. Bu netleşmeli.

2-Satın alan şahıs Azat Yeşil’in, bu parselde, Yaşlı Bakımevi - Huzurevi projesi, Karşıyakamız için çok önemli bir kamusal-toplumsal yatırımdır. Belediye ihtiyacı yoksa veya sınırlı olsa bile, Yaşlı Bakımevi - Huzurevi projesi, Belediye-Yatırımcı mutabakatı ile gerçekleşmelidir.

Belediyenin bu yönde yatırım projesi gündemi varsa tabii ki öncelik belediyenin olur. Aksi halde yatırımcı desteklenmelidir'' çağrısında bulundu.

Türsen,

Yaşlı bakım ve huzurevlerinin kent dışı olması, pek çok ülkede, tecrit, sürgün, dışlanma kabul ediliyor. Kent merkezli olduğunda, yaşam ile içiçelik, yakınların ziyaret sıklığı vb etkenler uzmanlarla görüşülmeli'' hatırlatmasında bulundu.