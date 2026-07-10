Ege'nin verimli toprakları, yaz aylarında dikilip kışın hasat edilen ürünlerle çiftçiye yüksek gelir sağlıyor. Sert iklime sahip illerin aksine İzmir'in ılıman yapısı don riskini ortadan kaldırıyor ve tarladaki üretimi kesintisiz kılıyor. Üreticiler yaz ortasından sonbahara kadar ektikleri tohum ve fidelerden kış boyunca yüksek tonajlı verim alıyor. Brokoli, kereviz, enginar ve ıspanak üretiminde Türkiye'de birinci sırada bulunan şehir, dondurulmuş gıda ve turşuluk pazarındaki sözleşmeli tarım uygulamalarıyla pazarlama derdini bitiriyor.

İZMİR'İN YEŞİL ALTINI VE YÜKSEK KÂRLI SEBZELERİ HANGİLERİ?

Sakız ve Bayrampaşa türü enginar, kış sonu ile erken bahar döneminde tarladan toplanarak üreticiye en yüksek birim fiyattan kazanç getiriyor. Çiftçiler bu ürün için ağustos ve eylül aylarında tarlaya uyandırma suyu veriyor. Türkiye üretiminde lider konumdaki kereviz, kış aylarında hem kökü hem de yaprağıyla satılarak çifte gelir yaratıyor. İhracat talebi zirvede olan brokoli ise temmuz ve ağustos aylarında dikiliyor ve şehrin serinleyen sonbahar havasıyla hızla büyüyor.

SÜRÜMDEN KAZANDIRAN KIŞLIK SEBZELER NELER?

İzmir'in ılıman kış mevsiminde hızla yetişen ıspanak, eylül başında ekiliyor. Aynı tarladan bir sezonda birden fazla kez biçilen bu ürün, çiftçinin nakit akışını sürekli canlı tutuyor. Torbalı ve Menemen ovalarını kaplayan pırasa, haziran ve temmuz aylarında toprağa giriyor. Düşük maliyetiyle üreticiyi rahatlatan pırasa, kış boyu tarlada bekleyip piyasada fiyatın en yüksek seviyeye ulaştığı an satılabiliyor. İç piyasada çok tüketilen karnabahar, yaz ortasındaki dikiminin ardından yüksek tonajıyla üreticisini sevindiriyor. Şehir, karnabahar üretiminde Türkiye ikinciliğini kimseye bırakmıyor.

SÖZLEŞMELİ TARIM ÇİFTÇİYE HANGİ AVANTAJLARI SAĞLIYOR?

Sanayiye ve ihracata yönelik üretim planlayan çiftçiler yaz ortasında kırmızı pancar ekiyor. Turşu fabrikaları ve ihracat firmalarıyla baştan yapılan sözleşmeli tarım anlaşmaları, üreticiyi büyük bir yükten kurtarıyor. Çiftçi daha tohumu toprağa atmadan ürününü hangi fiyattan satacağını önceden biliyor. Pazar riskini tamamen ortadan kaldıran bu yöntem, tarla sahibini ani fiyat dalgalanmalarına karşı güvenceye alıyor.