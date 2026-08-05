Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in Foça ilçesine bağlı olan Yenifoça mahallesi’nde yaz aylarını değerlendiren 101 yaşına giren astsubay Yusuf Çobanoğlu, komşularının hazırladığı sürpriz doğum günü kutlamasıyla yeni yaşına girdi. Sitede bulunan komşularıyla evinin bahçesinde bir araya gelen Çobanoğlu iki katlı doğum günü pastasını "İyi ki doğdun Yusuf" tezahüratları eşliğinde üfledi. Pastayı keserken “Beni düşündüğünüz için size güzel insanlar diyorum” ifadelerini kullandı.

“Site için tarihi bir gün”

Eski milli hakemimiz Engin Kurt: “Bugün hakikaten site olarak çok tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Sitemizin abisi, babası, Yusuf Çobanoğlu büyüğümüzün 101.nci yaşını güzel bir şekilde kutluyoruz. Yusuf abimiz, vermiş olduğu ağabeylik, babalık neticesinde sitenin moral kaynağı. Biz kendisinden çok memnunuz. Yıllardır birlikte yaşıyoruz. Tek arzumuz onun hayırlısıyla, sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesi. İnşallah 102. yaşını, seneye kutlamak nasip olsun istiyoruz”

“Büyük bir yıkım yaşadım”

Kendi yaşam öyküsünü anlatan astsubay Yusuf Çobanoğlu "Babam, Fransızlardan Türklere geçen demiryollarında kısım şefiydi. Ben de Afyonkarahisar'daki Yıldırım Kemal Tren İstasyonu lojmanında, sadece beş ailenin yaşadığı bir yerde dünyaya geldim. Çocukluğum istasyonda geçti, Afyon'u neredeyse hiç görmedim. Babamın yedi çocuğu vardı. Geçim sıkıntısı nedeniyle Afyon Lisesi'nin ikinci sınıfında okulu bırakıp Ankara Zırhlı Birlikler Okulu'na geçtim. 1950 yılında astsubay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başladım. 1957 yılında Suriye olayları nedeniyle İskenderun ve Gaziantep İslahiye'de üç yıl çadırlarda görev yaptık. Daha sonra Erzurum'a, ardından Babaeski'ye tayin oldum. Bursa Işıklar Askeri Lisesi'ndeki kursun ardından Denizli Askeri Mahkemesi'nde İdari Amir olarak 10 yıl görev yaptım. Mahkeme kapanınca Ankara'ya tayinim çıktı ancak eşimin rahatsızlığı nedeniyle emekli olmak zorunda kaldım. İzmir'e yerleştik. 2016 yılında eşimi kaybettim. Onu kaybedince büyük bir yıkım yaşadım ama arkadaşlarım sayesinde yeniden hayata tutundum” dedi” dedi.

“Onu kaybedince kayboldum”

Eşinin kendisine kazandırdıklarını aktararak “Çok değerli bir eşim vardı. Bana yardımcı, sağ kolumdu. Her şeyimdi. Ona danışmadan hiçbir şey yapmazdım. Onu kaybedince bende kayboldum. Arkadaşlarım beni aldı, orduevlerine, askeri gazinolara götürdüler. Buralarda da gün geçireceksin, pes etme dediler. Ölünceye kadar buralara geleceksin gideceksin dediler. Derneğimize gidip gelmeye başladım. Oralarda tavlayı ilerlettim. Altıncı Tavla Olimpiyatlarında da 42 kişiyle çarpıştım, onları yenerek birinci oldum. Madalya aldım. İki gazete okurdum her gün. Sonra Yeni Foça Belediyesi’nde görev aldım. Encümen üyeliğine yükseldim. Burada yol yoktu. Bizler yaptık. Herkese söylüyorum. Bir defa İnsanları seveceksin. Hayvanları seveceksin. Tabiatı seveceksin. Hiç kimseye zarar vermemek için uğraşacaksın. Emin olun yürürken karıncalara basmamak için bile çok dikkat ederdim. Karıncanın yollarını çizerdim, karıncaya yol verirdim. Böyle yaşadım. Hayvanları çok severim. Kuş cenneti yaptım. Bir Albay arkadaşla beraber ev tuttuk. Kuşla doldurduk, konuşturduk. Çoğalttık. Serinofil Derneği’nde kurayla isteyenlere dağıtır, hediye ederdik. Yaşamak istiyorsan, insanları, hayvanları, tabiatı seveceksin ama en mühimi sabırlı olacaksın. Her şeye itiraz etmeyeceksin. Her şeyi iyi göreceksin. Karşındakini tatmin ettiysen mesele yok, edemediysen çekileceksin. Bunlar bende kendiliğinden oldu. Çok sabırlıyım. Allah’ta bana sabırlı olmanın mükafatını veriyor” konuşmasına devam etti.

“Hayat bana bir yerlerde dur dedi”

Karşılaştığı engellere değinen Çobanoğlu“Her şeyden önce temiz olacaksın. Ruhen ve bedenen temiz olacaksın. Giyimine kuşamına dikkat edeceksin. Eşim beni çok güzel giyindirirdi. Yakalarımı ilaçlar, dimdik dururdu. Bana çok iyi baktı. Fakat kendisine bakamadı. Şeker hastası oldu. 81 yaşında vefat etti.Atılım yapmak istedim. Girişimlerde bulundum. Ama hayat bana bir yerlerde dur dedi. Ne aldıysam elimden gitti. Pes dedi. Bir evle burası elimde kaldı. Hayat bambaşka bir şey. Ankara’da metrekaresi 6 liradan büyük arazi aldım. Bir iki, yıl sonra metrekaresi 30 kuruştan istimlak edildi. Mahkemeye başvurdum. Hakim utanmıyor musunuz mahkemeye vermeye burada çocuklarınız okuyacak dedi. Kabullendim. Ortadoğu Teknik Üniversitesi kuruldu oralara. İstimlak alanının dışında kalan yerlerde aynı büyüklükteki yerler için sahiplerine 12 taneye kadar daire verildi. Çoluğuna çocuğuna ev verebildi onlar, Benim olmadı” diye ifade etti.

“İnsanları hayvanları sevsinler”

Konuşmasını gençlere nasihat ederek tamamlayan Çobanoğlu: “İki oğlum var, Birinden üç kız, diğerinden bir erkek torunum var. Gençlere tavsiyem, sabırlı olmak. Sabır her zorluğu yıkar. Sabırlı olan bir süre sonra daha doğru karar verir. İnsanları sevecek ve sevilecek. İşten korkmayacak çalışacak. Daha fazla para veriyor diye hemen işi değiştirmeyecek. Herkesin bir payı var. Tanrı sen bu kadar yiyeceksin, bu kadar gezeceksin, bunları alacaksın demiş sana. Fazlası yok. Tavsiyem, sabırlı olsunlar, insanları hayvanları sevsinler, günlerini gün yapmaya uğraşsınlar”