Son Mühür / Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sporla kutlamaya hazırlanıyor. 23 Nisan haftasını bir dolu etkinliklerle kutlayacak olan Karşıyaka Belediyesi futbola, bisikletten oryantiringe kadar pek çok farklı branşta yarışma ve aktiviteler planlıyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, her çocuğun gözündeki bayram sevincini büyütmeyi amaçladıklarını ifade ederek tüm İzmirlileri bu anlamlı kutlamaların bir parçası olmaya çağırdı.

Program kapsamında düzenlenen "Atletizm Şenliği", 25 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da Semra Aksu Atletizm Parkı’nda başlayacak. 2012 ile 2021 yılları arasında doğan küçük sporcuların ter dökeceği şenlik için başvurular 23 Nisan tarihine kadar belediyenin resmi internet adresi üzerinden yapılabilecek. Yarışmalarda dereceye giren sporcular madalyayla ödüllendirilecek. Aynı zamanda günün anısı olması için katılım sağlayan tüm çocuklara da madalya verilecek.

Sahalar coşacak, kupalar kalkacak

Futbol sahalarında ise "23 Nisan U-11 CUP" enerjisi sahayı kasıp kavuracak. Kentin 14 amatör spor kulübünün katılımıyla gerçekleşecek olan turnuva, 22 Nisan Çarşamba günü Karşıyaka’nın Efsaneleri Futbol Sahası ve Hasan Türker Spor Tesisi’nde yapılacak. Büyük final ise 23 Nisan Perşembe günü saat 12.00 ile 15.00 arasında oynanacak ve şampiyonluk kupası bu kez bayram coşkusuyla kaldırılacak. Oryantiring etkinlikleri ise 19 Nisan Pazar günü Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı’nda düzenlenecek. İzmir Oryantiring Spor Kulübü desteğiyle yapılacak olan yarışmada, 7 yaş ve üzeri çocuklar yeteneklerini sergileyecek.

Minikler de pedal çevirecek

Bayramın en keyifli anlarından biri de "Minik Pedallar Bisiklet Turu" olacak. 23 Nisan günü saat 14.30’da Demokrasi Meydanı’ndan hareket edecek olan küçük bisikletçiler, Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı’na kadar pedal çevirecek, Karşıyaka çocuk kahkahalarıyla çınlayacak.