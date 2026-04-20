Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Karşıyaka’da sevinç ve minnetle anılıyor.

Karşıyaka Belediyesi koordinasyonunda 19-25 Nisan tarihleri içerisinde yapılacak olan “Çocuk Şenliği” etkinliği, Sancaklı köyünden başladı.

Köy alanında yapılan etkinlik bölgesinde geleneksel oyunlar oynandı, eğlenceli ve eğitici atölyeler organize edildi, spor etkinliklerinde keyifli anlara sahne oldu. Çocukların bayram şenliğine aileler de dahil oldu.

Aynı zamanda, Ulusal Egemenlik Oryantiring Günleri, Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı’nda gerçekleşen organizasyonla sona erdi. Başarı elde eden çocuklara törenle madalyaları verildi.

Etkinlik Atletizm Şenliği ile sona erecek

Karşıyaka Belediyesi’nin bayram etkinliği, 22 Nisan Çarşamba günü Uçurtma Şenliği ile sürecek. Bostanlı Yasemin Kafe önündeki aktivite saat 17.00’de başlayacak. 22-23 Nisan tarihlerinde U-11 CUP Futbol Turnuvası yapılacak.

23 Nisan Perşembe günü saat 14.30’da Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı’nda coşkulu bir kutlama programı gerçekleştirilecek.

Minik Pedallar Bisiklet Turu da aynı tarihte 14.30’da Demokrasi Meydanı’ndan başlayacak. Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı’na kadar pedal çevirecek olan bisikletçiler, bayram heyecanını sokaklara taşıracak. Bayram etkinliği, 25 Nisan Cumartesi günü Semra Aksu Atletizm Parkı’ndaki Atletizm Şenliği ile bitecek.

"Vatandaşlarımızı etkinliklerimize katılmaya çağırıyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Sancaklı’da çocuklarımızla birlikte büyük bir coşku içinde başlatmış olmaktan mutluluk duyduk. Bayram sevincini hafta boyunca ilçemizin dört bir yanına taşımaya devam edeceğiz.

Uçurtma Şenliği’nden spor etkinliklerine kadar pek çok etkinlikte çocuklarımızı bir araya getirecek, bu özel bayramı hep birlikte dolu dolu bir programla kutlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize katılmaya ve coşkumuza ortak olmaya çağırıyoruz” diye konuştu.